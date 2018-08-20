У бывшего зам.директора Ракетно-космического комплекса Энергия изъяли меченые купюры на сумму в 500 тысяч рублей
Как рассказали сегодня в пресс-службе СК, эти деньги ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий.
Сегодня суд в Москве будет решать вопрос о заключении бывшего чиновника под стражу.
Комментарии3
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tv_victim 20 августа 2018 | 13:39
Разовая взятка, или подношения за целый день?
wojskowy Марек Качоровски 20 августа 2018 | 14:09
СК взялся за взяточника и правильно сделал. Но есть вопрос: "СК проверяет всех или только выборочно, т.е взяточников и расхитителей или одних взяточников" А к чему этот вопрос. Чиновники РФ часто летают по своим личным делам на Государственных самолётах, делают подарки своим друзьям на свадьбах, вот мне и интересно а кто за банкет платит? Например Президент США, если приглашает на обед в Белый Дом своих друзей то платит за всё из своего кармана, обслуге платит по расценкам за сверхурочную работу, за букет своей знакомой на День рождения тоже платит из своего кармана, а уж если привезёт с собой кордебалет, то и всем артистам из своего кармана, не только за пляски и песни, но и за билет на автобус заплатит. А как у Вас?.
doxerom 20 августа 2018 | 14:10
Не ту профессию выбрал чувак, надо было идти в менты, там бабло квартирами меряют или в "друзья", там миллиардами, и не меченными.