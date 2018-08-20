2⁄3 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты

63% считают, что эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян. В том числе, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Было опршено более двух тысяч респондентов.