2⁄3 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты
63% считают, что эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян. В том числе, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Было опршено более двух тысяч респондентов.
Комментарии37
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testmeter 20 августа 2018 | 13:35
В-общем-то так оно и есть. И эта организация известно как называется. И ее руководитель тоже известен - небольшой такой лысоватенький танцор
dorin1987 20 августа 2018 | 13:38
testmeter: Виктор-то прав был: "Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нём участвует всё взрослое население России."
gordy 20 августа 2018 | 13:43
"....в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты...."
... в русской Википеди?
danko1 20 августа 2018 | 13:48
gordy: В учебнике истории, который Путин редактировал.
Там полная ахинея, замешанная на искажении фактов и создании "патриотических" скреп.
mavviomi 20 августа 2018 | 13:58
dorin1987: Виктор был не прав. Глупо искать следы антирусского заговора, так как государства "Русь" нет в природе. и Виктор, как и другие россияне, не имеют к Руси и к русским никакого отношения. Басни о "Русси" в России это и есть сфальсифицированная история. Это знал татарский историк Карамзин.. Нет ничего глупее в этом мире чем "русский нацианалист"..
dorin1987 20 августа 2018 | 14:04
mavviomi: Ну вот Вы тоже.... Нельзя так... Видите, как тяжело населению РФ дается понимание реальности? Вон, уже в ракушку лезут, начиная осознавать, что своим бездельем довели страну до авторитарного царька?
А если Вы еще скажете, что т.н. "руССкий мир" и "руССкость" - дебильные мифы, получите очередного персонажа, орущего что-то нечленораздельное с пеной у рта. В аптечных дозах информацию о реальности нужно населению РФ давать.
piyuk 20 августа 2018 | 13:36
А 3/4 верят в Деда Мороза.
sproter 20 августа 2018 | 13:37
Пора в Дебиляндию переименовывать.
novyrusich 20 августа 2018 | 13:40
sproter: давно пора, но такого преобладани дебилов раньше не было.
Ведь только треть считали, что земля плоская и стоит на трех китах.
И вот на тебе ... дебилов уже две трети почти.
tks 20 августа 2018 | 13:50
sproter: В Путлерлянд.
nemez1 20 августа 2018 | 13:38
2/3 считают, что до начала 2мв не убивали массово граждан немецкой национальности, не нападали на Финляндию, Прибалтийские страны, не устраивали бойню после войны в Венгрии, ГДР, Польше, не убивали граждан Чехословакии в 1968 году.
brandfa 20 августа 2018 | 13:46
nemez1: а оставшаяся 1/3 усиленно пытается навязать им эти фейки для того чтобы переписать историю.
holic 20 августа 2018 | 13:38
И даже знают, где эта группа обитает. На кладбище, там на башнях еще рубиновые звезды местами...
olenenok_zed 20 августа 2018 | 13:39
дак это ясно как божий день.
что в мире существуют олененки. которым что то жить мешает
и которые воспринимают текущую действительность и историю по своему.
и всегда готовы ее переписать. и таких где то 1/3 от всего населения Земли.
.
ну а про теории организованных преступных структур этим занимающихся.
то тут клиника и лечится надо.
curhatuy6 20 августа 2018 | 13:40
А кто-нибудь объяснит - в чем заключаются "духовные ценности"? И чем они отличаются от всемирных?:)))
dorin1987 20 августа 2018 | 13:59
curhatuy6: Пф. Запросто. Тем, что населению РФ ничего не хочется делать, и стать уникальными. Собственно, вот уже пятый год, с аннексии няшмяша пропагандоны убеждают их, что дело уже сделано - население РФ стало скрепным и ымперским, не вставая с пятой точки, еще и няшмяш заполучило.
А если что не получается - кто виноват? Кто угодно, только не они. Враги.
Парам-парам-пам.
idruker 20 августа 2018 | 14:05
curhatuy6: тут одна дама форумская привела пример одной духовной ценности: оказывается немецкие врачи обследовали русских женщин, угоняемых в германию на работы, и потом доложили Гитлеру, что 90% девиц от 16 до 20 лет непорочные. Вот так! Ну какая еще нация сможет похвастаться такой духовностью, целомудрием и верностью
curhatuy6 20 августа 2018 | 14:18
idruker: Эх, таааарищ. Так это было больше 70 лет назад. За такой срок вся духовность выдохнется:)))
punyoshohlai 20 августа 2018 | 13:42
Было опршено более двух тысяч респондентов.
ГД, СФ, АП и КМ?
vlabumur 20 августа 2018 | 13:44
эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян.
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Я этих немцев терпеть ненавижу, етить твою мать, на духовность руку подняли,етить твою мать, на святое.
agamasat 20 августа 2018 | 13:44
Тяжело населению перейти с символического восприятия истории к реальной, в которой вдруг появляется Человек - его страдания и жертвенность по желанию глиняных истуканов.
tks 20 августа 2018 | 13:47
Быдло-пропаганда дала свои плоды!
plantagenista 20 августа 2018 | 13:54
tks: Патрик не высказался,он специалист по врагам
gregor 20 августа 2018 | 13:51
2⁄3 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты
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Это Обама , я и не 60 % ,а все 86 % телевизионного растениеводства ,уверены в этом .
В современно книге по Истории написано ,что во время ВОВ ,маршал Жуков ехал к Путину советоваться , перед каждой разработкой операции .
Раз так написано и сказали по телевизору ,значит так и было .
А всякие не патриоты сомневаются и говорят ,что это подмена фактов .
Агенты они эти все образованные и либеральные , все они агенты империализимуса . Надо ещё плотнее прижаться к Путину , ради .... что бы никогда не было в России ни дорог ,ни друзей. Дороги и друзья это уже не Россия и не российский менталитет . Классик прав .
idruker 20 августа 2018 | 13:52
2/3??? Что так мало? А куда все остальные из 86% делись? Вымерли что ли естественным путем как динозавры?
sparky 20 августа 2018 | 14:08
idruker: Треть заглянула в холодильники. Еще не вымерли, а положили скрепы туда на хранение.
balya 20 августа 2018 | 13:53
История России и мира столько раз переписывалась под каждого правителя, что настоящая история растворилась где-то в тумане времени.
tikwa 20 августа 2018 | 13:54
Ржете и развлекаетесь, а вот у меня многие друзья в России, вполне себе образованные люди, говорят:
А мы верим Путину и уважаем его.
И че с энтим делать?
Что же надо с людьми сотворить, чтобы они в такое верили? Причем все остальное у них плохое, ужасное, но в этом виноват не Путин, а чиновники. А он кто тогда, спрашивается? Это же какой-то позор, как говорил Швондер...
platonnekafrin 20 августа 2018 | 13:55
Удивительные и, прямо скажем, гордые вещи выясняет ВЦИОМ. Оказывается, что у многих россиян еще остались не подорванные духовные ценности. Сокровища те манят группу педерастов. Осталось ответить, что же это за прелесть такая?
jetsam 20 августа 2018 | 13:57
вот блин....
а скворцова уверяла, что с медициной у нас ОК.
а тут 66% зомби ходят по улицам....
просто страшно жить..
jetsam 20 августа 2018 | 14:06
интересно. вот у меня вопрос-теория:
а валежник бесплатно собирать разрешили,
случайно, не для того, чтобы у народа под рукой
всегда были халявные дрова в костер - ведьм сжигать?
ну и прочих еретиков - галелеев. коперников, генетиков,....?
* блин, эти 2/3 сейчас весь мой валежник снесут и весь
мой боярышник выпьют...
vladimirgornitsky 20 августа 2018 | 14:06
Про людей, которые хотят переписать историю, есть основания верить. При жизни каждого поколения после 1917 года советские правители и их пропангандисты историю переписывали как минимум один раз, а те, кому повезло при советской власти прожить подольше, такое переписывание видели неоднократно - после каждой смены правителя. Так что им трудно поверить, что может быть по-другому.
И сегодня правящие жулики и воры активно насаждают мифы о прошлом и на ходу придумывают мифы сегодняшние - про человека, без которого нет России, про "вставание с колен", про "кольцо врагов" и т.д.
Что касается веры в подрыв духовных ценностей, так большинство о них только понаслышке и знают - из убогой пропаганды. Отсутствие реальной веры в эти мифические ценности видно хотя бы из того, что люди верят, будто ценности можно подорвать посредством пропаганды нетрадиционных отношений. Истинные ценности, в которые люди действительно верят, так просто не подорвешь...
При этом примерно те же две трети верят в возможность предсказывать будущее, то есть люди верят в непредсказуемое (из-за искажений) прошлое и предсказуемое будущее. Видимо, одни и те же.
Чистая клиника...
piter_ug 20 августа 2018 | 14:07
//группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты//
Конечно существует - молодёжь уже на знает о вводе войск в Чехословакию.
И вся эта группешка в Роиссе Вперде.
nestormihnenko 20 августа 2018 | 14:11
Если 2/3 коллектива болеют, то название этому - эпидемия. И надо объявлять карантин.
jetsam 20 августа 2018 | 14:16
nestormihnenko:
2\3 не могут болеть. по определению.
больных всегда менее 50%.
это и есть определение болезни - менее 50% особей.
vladimirgornitsky 20 августа 2018 | 14:33
nestormihnenko:
Это уже не эпидемия, порогом эпидемии считается 5%, иногда даже меньше.
Это - пандемия, то есть "эпидемия, характеризующаяся распространением заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения".
Значительная часть населения по всей территории страны заболеванием охвачена, и делаются активные попытки распространить заболевание на сопредельные государства и на другие страны. То есть все признаки пандемии налицо.
exospice 20 августа 2018 | 14:16
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть.