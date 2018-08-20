2⁄3 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты

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13:30, 20 августа 2018

23 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты

63% считают, что эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян. В том числе, с  помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Было опршено более двух тысяч респондентов.

Комментарии

37

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testmeter 20 августа 2018 | 13:35

В-общем-то так оно и есть. И эта организация известно как называется. И ее руководитель тоже известен - небольшой такой лысоватенький танцор

dorin1987 20 августа 2018 | 13:38

testmeter: Виктор-то прав был: "Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нём участвует всё взрослое население России."

gordy 20 августа 2018 | 13:43

"....в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты...."

... в русской Википеди?

danko1 20 августа 2018 | 13:48

gordy: В учебнике истории, который Путин редактировал.
Там полная ахинея, замешанная на искажении фактов и создании "патриотических" скреп.

mavviomi 20 августа 2018 | 13:58

dorin1987: Виктор был не прав. Глупо искать следы антирусского заговора, так как государства "Русь" нет в природе. и Виктор, как и другие россияне, не имеют к Руси и к русским никакого отношения. Басни о "Русси" в России это и есть сфальсифицированная история. Это знал татарский историк Карамзин.. Нет ничего глупее в этом мире чем "русский нацианалист"..

dorin1987 20 августа 2018 | 14:04

mavviomi: Ну вот Вы тоже.... Нельзя так... Видите, как тяжело населению РФ дается понимание реальности? Вон, уже в ракушку лезут, начиная осознавать, что своим бездельем довели страну до авторитарного царька?
А если Вы еще скажете, что т.н. "руССкий мир" и "руССкость" - дебильные мифы, получите очередного персонажа, орущего что-то нечленораздельное с пеной у рта. В аптечных дозах информацию о реальности нужно населению РФ давать.

piyuk 20 августа 2018 | 13:36

А 3/4 верят в Деда Мороза.

sproter 20 августа 2018 | 13:37

Пора в Дебиляндию переименовывать.

novyrusich 20 августа 2018 | 13:40

sproter: давно пора, но такого преобладани дебилов раньше не было.
Ведь только треть считали, что земля плоская и стоит на трех китах.
И вот на тебе ... дебилов уже две трети почти.

tks 20 августа 2018 | 13:50

sproter: В Путлерлянд.

nemez1 20 августа 2018 | 13:38

2/3 считают, что до начала 2мв не убивали массово граждан немецкой национальности, не нападали на Финляндию, Прибалтийские страны, не устраивали бойню после войны в Венгрии, ГДР, Польше, не убивали граждан Чехословакии в 1968 году.

brandfa 20 августа 2018 | 13:46

nemez1: а оставшаяся 1/3 усиленно пытается навязать им эти фейки для того чтобы переписать историю.

(комментарий скрыт)

holic 20 августа 2018 | 13:38

И даже знают, где эта группа обитает. На кладбище, там на башнях еще рубиновые звезды местами...

olenenok_zed 20 августа 2018 | 13:39

дак это ясно как божий день.
что в мире существуют олененки. которым что то жить мешает
и которые воспринимают текущую действительность и историю по своему.
и всегда готовы ее переписать. и таких где то 1/3 от всего населения Земли.
.
ну а про теории организованных преступных структур этим занимающихся.
то тут клиника и лечится надо.

curhatuy6 20 августа 2018 | 13:40

А кто-нибудь объяснит - в чем заключаются "духовные ценности"? И чем они отличаются от всемирных?:)))

dorin1987 20 августа 2018 | 13:59

curhatuy6: Пф. Запросто. Тем, что населению РФ ничего не хочется делать, и стать уникальными. Собственно, вот уже пятый год, с аннексии няшмяша пропагандоны убеждают их, что дело уже сделано - население РФ стало скрепным и ымперским, не вставая с пятой точки, еще и няшмяш заполучило.
А если что не получается - кто виноват? Кто угодно, только не они. Враги.
Парам-парам-пам.

idruker 20 августа 2018 | 14:05

curhatuy6: тут одна дама форумская привела пример одной духовной ценности: оказывается немецкие врачи обследовали русских женщин, угоняемых в германию на работы, и потом доложили Гитлеру, что 90% девиц от 16 до 20 лет непорочные. Вот так! Ну какая еще нация сможет похвастаться такой духовностью, целомудрием и верностью

curhatuy6 20 августа 2018 | 14:18

idruker: Эх, таааарищ. Так это было больше 70 лет назад. За такой срок вся духовность выдохнется:)))

punyoshohlai 20 августа 2018 | 13:42

Было опршено более двух тысяч респондентов.

ГД, СФ, АП и КМ?

vlabumur 20 августа 2018 | 13:44


эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян.
++++++++++++++++++++++++++++++

Я этих немцев терпеть ненавижу, етить твою мать, на духовность руку подняли,етить твою мать, на святое.

agamasat 20 августа 2018 | 13:44

Тяжело населению перейти с символического восприятия истории к реальной, в которой вдруг появляется Человек - его страдания и жертвенность по желанию глиняных истуканов.

tks 20 августа 2018 | 13:47

Быдло-пропаганда дала свои плоды!

plantagenista 20 августа 2018 | 13:54

tks: Патрик не высказался,он специалист по врагам

gregor 20 августа 2018 | 13:51

2⁄3 жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это Обама , я и не 60 % ,а все 86 % телевизионного растениеводства ,уверены в этом .
В современно книге по Истории написано ,что во время ВОВ ,маршал Жуков ехал к Путину советоваться , перед каждой разработкой операции .
Раз так написано и сказали по телевизору ,значит так и было .
А всякие не патриоты сомневаются и говорят ,что это подмена фактов .
Агенты они эти все образованные и либеральные , все они агенты империализимуса . Надо ещё плотнее прижаться к Путину , ради .... что бы никогда не было в России ни дорог ,ни друзей. Дороги и друзья это уже не Россия и не российский менталитет . Классик прав .

idruker 20 августа 2018 | 13:52

2/3??? Что так мало? А куда все остальные из 86% делись? Вымерли что ли естественным путем как динозавры?

sparky 20 августа 2018 | 14:08

idruker: Треть заглянула в холодильники. Еще не вымерли, а положили скрепы туда на хранение.

balya 20 августа 2018 | 13:53

История России и мира столько раз переписывалась под каждого правителя, что настоящая история растворилась где-то в тумане времени.

tikwa 20 августа 2018 | 13:54

Ржете и развлекаетесь, а вот у меня многие друзья в России, вполне себе образованные люди, говорят:
А мы верим Путину и уважаем его.
И че с энтим делать?
Что же надо с людьми сотворить, чтобы они в такое верили? Причем все остальное у них плохое, ужасное, но в этом виноват не Путин, а чиновники. А он кто тогда, спрашивается? Это же какой-то позор, как говорил Швондер...

platonnekafrin 20 августа 2018 | 13:55

Удивительные и, прямо скажем, гордые вещи выясняет ВЦИОМ. Оказывается, что у многих россиян еще остались не подорванные духовные ценности. Сокровища те манят группу педерастов. Осталось ответить, что же это за прелесть такая?

jetsam 20 августа 2018 | 13:57

вот блин....
а скворцова уверяла, что с медициной у нас ОК.
а тут 66% зомби ходят по улицам....
просто страшно жить..

jetsam 20 августа 2018 | 14:06

интересно. вот у меня вопрос-теория:
а валежник бесплатно собирать разрешили,
случайно, не для того, чтобы у народа под рукой
всегда были халявные дрова в костер - ведьм сжигать?
ну и прочих еретиков - галелеев. коперников, генетиков,....?

* блин, эти 2/3 сейчас весь мой валежник снесут и весь
мой боярышник выпьют...

vladimirgornitsky 20 августа 2018 | 14:06

Про людей, которые хотят переписать историю, есть основания верить. При жизни каждого поколения после 1917 года советские правители и их пропангандисты историю переписывали как минимум один раз, а те, кому повезло при советской власти прожить подольше, такое переписывание видели неоднократно - после каждой смены правителя. Так что им трудно поверить, что может быть по-другому.
И сегодня правящие жулики и воры активно насаждают мифы о прошлом и на ходу придумывают мифы сегодняшние - про человека, без которого нет России, про "вставание с колен", про "кольцо врагов" и т.д.
Что касается веры в подрыв духовных ценностей, так большинство о них только понаслышке и знают - из убогой пропаганды. Отсутствие реальной веры в эти мифические ценности видно хотя бы из того, что люди верят, будто ценности можно подорвать посредством пропаганды нетрадиционных отношений. Истинные ценности, в которые люди действительно верят, так просто не подорвешь...
При этом примерно те же две трети верят в возможность предсказывать будущее, то есть люди верят в непредсказуемое (из-за искажений) прошлое и предсказуемое будущее. Видимо, одни и те же.
Чистая клиника...

piter_ug 20 августа 2018 | 14:07

//группа лиц, которая стремится переписать историю и подменить факты//

Конечно существует - молодёжь уже на знает о вводе войск в Чехословакию.
И вся эта группешка в Роиссе Вперде.

nestormihnenko 20 августа 2018 | 14:11

Если 2/3 коллектива болеют, то название этому - эпидемия. И надо объявлять карантин.

jetsam 20 августа 2018 | 14:16

nestormihnenko:
2\3 не могут болеть. по определению.
больных всегда менее 50%.
это и есть определение болезни - менее 50% особей.

vladimirgornitsky 20 августа 2018 | 14:33

nestormihnenko:
Это уже не эпидемия, порогом эпидемии считается 5%, иногда даже меньше.
Это - пандемия, то есть "эпидемия, характеризующаяся распространением заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения".
Значительная часть населения по всей территории страны заболеванием охвачена, и делаются активные попытки распространить заболевание на сопредельные государства и на другие страны. То есть все признаки пандемии налицо.

(комментарий скрыт)

exospice 20 августа 2018 | 14:16

- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть.

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