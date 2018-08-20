В российских воинских частях объявлена внезапная проверка боеготовности
Соответствующее распоряжение подписал глава Минобороны Сергей Шойгу. Проверка проводится в преддверии учений «Восток-2018». Они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.
Комментарии15
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hz6691 20 августа 2018 | 13:35
За что он так не любит наши ВВС? Опохмелиться не дал после праздника.
gordy 20 августа 2018 | 13:41
"Они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии."
Всю Сибирь вытопчут?
novyrusich 20 августа 2018 | 13:47
gordy: Китайцам надо осваивать просторы Сибири, постепенно конечно.
А то ведь на огромных пространствах пустынных им трудно будет ориентироваться и дорогу спросить будет не у кого.
dataan 20 августа 2018 | 14:05
Слава вооруженным силам России!!!!
nasar2 20 августа 2018 | 14:19
dataan: А серп и молот уже запрещен! Вместо него медведь с мешком на горбине!
andygo__ru 20 августа 2018 | 14:41
dataan: "Слава вооруженным силам России!!!!" ---
--- да, именно так: слава.
Жаль лишь местного mongol_2 - оторвут его от клавы, отправят воевать... Лишат его коня Пржевальского, т.е. номерного патрика - того, который, по его же записям здесь, "гордится знакомством с монголом_2".
batment 20 августа 2018 | 13:36
Результат переговоров с Меркель?
nitsahon 20 августа 2018 | 13:40
что опять инопланетяне прилетели?
curhatuy6 20 августа 2018 | 13:44
А потом призыв сверхсрочников?:)))
platonnekafrin 20 августа 2018 | 13:47
До этого проверки проводились "невнезапно", и военные успевали к ним подготовиться. А подготовленный военный легко вводит в заблуждение неподготовленных проверяющих, а те, в свою очередь, пускали в блудную население и президента страны. Последний даже, впечатлившись, напугал до усрачки пол мира, а другую часть рассмешил еще больше.
shmuel63 20 августа 2018 | 13:59
platonnekafrin: Помню, на военных сборах после университета, я был редактором стенной газеты и подпустил такую фразу "Точно в назначенный час прозвучала внезапная боевая тревога"
agamasat 20 августа 2018 | 13:53
Внезапная и вероломная проверка? Прямо фошистские методы какие-то!)
skull__ 20 августа 2018 | 14:03
-Будет проводиться проверка случайной роты нашего полка...
-Случайной ротой в этом году назначена 2 рота)
ihor_syvoryj 20 августа 2018 | 14:05
"Дружба" РФ и Китая как дружба кролика и удава.
nasar2 20 августа 2018 | 14:16
Неужели найдется много таких дураков,кто поверит о внезапной проверке? Кто служил,то знает какие они "внезапные"!