В первом туре испанской Примеры Реал ос счетом 2-0 победил дома Хетафе

Вот только болельщики королевского клуба игру своей команды проигнорировали.

Пока итальянский Ювентус довольно потирает руки, считая многомиллионную прибыль только от продажи футболок с фамилией своего звездного новичка Криштиану Роналду, мадридский Реал несет убытки.

Первый домашний матч сезона против Хетафе собрал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» чуть более 48 тысяч человек. Что стало для Реала худшим показателем за последние 10 лет. Напомню, что игра стала первой на легендарном мадридском стадионе после ухода Роналду. И низкая посещаемость арены, способной вместить 81 тысячу болельщиков — прямой ответ на отсутствие в команде звездного португальского форварда.

Свой следующий матч в Мадриде Реал проведет 1 сентября против Леганеса.