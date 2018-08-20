Операторы сотовой связи начинают отменять внутрисетевой роуминг в России
Первым это сегодня должен сделать «Билайн». Эти изменения только повысят доходы компаний, — отметила начальник Управления регулирования связи федеральной антимонопольной службы Елена Заева.
До конца августа внутрисетевой роуминг должны отменить МТС, Мегафон и Теле-2.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreyoo 20 августа 2018 | 13:12
ИМХО, мало что изменится.
У меня уже лет 10 тарифы с единой стоимостью звонков по России, и при этом где бы я ни находился. У большинства знакомых если и не такой тариф, то с подключеной опций делающей звонки по цене домашнего региона.