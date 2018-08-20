Операторы сотовой связи начинают отменять внутрисетевой роуминг в России

Первым это сегодня должен сделать «Билайн». Эти изменения только повысят доходы компаний, — отметила начальник Управления регулирования связи федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

До конца августа внутрисетевой роуминг должны отменить МТС, Мегафон и Теле-2.