Большинство россиян, 66%, верят в  существование сил, пытающихся «сломать духовные скрепы в стране»

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Каждый четвертый опрошенный сказал, что организации, пытающиеся разрушить духовные ценности, не существует, а если отдельные исследователи и пересматривают исторические события, то лишь потому, что стремятся докопаться до истины, — сообщает агентство «Интерфакс».