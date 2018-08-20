Большинство россиян, 66%, верят в существование сил, пытающихся «сломать духовные скрепы в стране»
Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Каждый четвертый опрошенный сказал, что организации, пытающиеся разрушить духовные ценности, не существует, а если отдельные исследователи и пересматривают исторические события, то лишь потому, что стремятся докопаться до истины, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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opiatnovyi63 20 августа 2018 | 13:10
Вот сколько неадекватных в стране, где правят так называемые скрепы!
tvitov66 20 августа 2018 | 13:12
opiatnovyi63: дык в наша сверхдержава только на трёх скрепах и держится: врать воровать и стучать
aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 13:11
Если посчитать под скрепами нищету 20 миллионов , баснословное богатство друзей путина, прикрытое религиозной песней о терпении и несении своего креста, то и хрен с ними этими скрепами.
tag188 20 августа 2018 | 13:11
Еще бы при опросе попросили этих 66% россиян объяснить, что это такое -- скрепы??
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 13:13
Причём эти силы уже век прячутся за кремлёвскими стенами?
andygo__ru 20 августа 2018 | 13:13
Ну, таким вот - и пенсионный возраст повысить не грех. Владимир Владимирович - вперед! Дядя Вова - мы с тобой!