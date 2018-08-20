На композитора, автора популярных песен Михаила Орлова, завели уголовное дело о ложном сообщении о теракте

Об этом он сам сообщил Новой газете.

Композитор рассказал, что из-за шума от стройплощадки возле его дома в районе Речного вокзала не мог работать, и несколько раз обращался в полицию. После жалоб работы ненадолго прекращались, но затем начинались вновь.



По словам Орлова, он позвонил в полицию с восклицанием: «да я вам взорву все к чертовой матери». Тут же приехала полиция, забрала композитора в отделение. По статье о ложном сообщении о теракте ему грозит штраф до полумиллиона рублей, ограничение свободы или принудительные работы сроком до трех лет.

Как отмечает сайт Медиазона, Орлова называют автором песен, которые исполняют Ирина Аллегрова, Григорий Лепс и Лолита.