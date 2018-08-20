В Петербурге начинается судебный процесс над пользователем соцсети ВКонтакте

Его обвинили в экстремизме за шутливые публикации о выборах и «ватниках». Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат обвиняемого Максим Камакин.

Как отмечает сайт Фонтанка, анекдот, который разместил Эдуард Никитин, был посвящен неверию в перемены после выборов. Пользователю соцсети грозит до пяти лет тюрьмы.