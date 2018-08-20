В Петербурге начинается судебный процесс над пользователем соцсети ВКонтакте
Его обвинили в экстремизме за шутливые публикации о выборах и «ватниках». Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат обвиняемого Максим Камакин.
Как отмечает сайт Фонтанка, анекдот, который разместил Эдуард Никитин, был посвящен неверию в перемены после выборов. Пользователю соцсети грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 13:10
Конечно, это не 37-й год.
Тогда впаяли бы не меньше десятки, а сейчас - максимум пятёрочка.