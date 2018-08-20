Сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», задержанных по подозрению в мошенничестве, уволили

Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Было ли связано увольнение замгендиректора «Энергии» Алексея Белобородова и двух его подчиненных с возбужденным против них делом, пока не ясно. Как и неизвестно, было ли оно добровольным. В Роскосмосе лишь сообщили, что отставка произошла в пятницу, притом, что о самом задержании Белобородова и его подчиненных в СК сообщили лишь накануне. Тем временем источник «Интерфакса» сообщил, что задержанию замгендиректора «Энергии» предшествовали обыски в его квартире. Там, по данным собеседника агентства, были найдены вещественные доказательства, которые могут лечь в основу обвинения. Среди них, как утверждается, меченые деньги. Также обыски, передает источник «Интерфакса», прошли в служебном кабинете Белобородова в корпорации «Энергия». Напомним, его вместе с подчиненными обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Источники «Коммерсанта» говорят, что речь идет о попытке получить откат за право участвовать в тендере «Энергии».

В ходе обыска у экс-заместителя гендиректора РКК «Энергия» Белобородова изъято около 500 тыс рублей, 28 тыс евро.