В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции
Это произошло недалеко от Барселоны. Как пишет местная пресса, мужчина зашёл в отделение полиции с целью атаковать сотрудников. Войдя в участок, он прокричал «Аллах Акбар». По предварительным данным, подозреваемый – выходец из Алжира.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 12:47
Ещё одно истинно верующее чмо. Этих истинно верующих аж отдельными законами охраняют.