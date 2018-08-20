В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции

Это произошло недалеко от Барселоны. Как пишет местная пресса, мужчина зашёл в отделение полиции с целью атаковать сотрудников. Войдя в участок, он прокричал «Аллах Акбар». По предварительным данным, подозреваемый – выходец из Алжира.