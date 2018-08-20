Венесуэла сегодня деноминирует национальную валюту

С купюр убирают пять нулей. Новая венесуэльская валюта будет называться «суверенный боливар» – теперь деньги будут привязаны к криптовалюте, — заявил президент страны Николас Мадуро

Мадуро также пообещал, что минимальный уровень зарплаты в Венесуэле будет увеличен в 60 раз.