Венесуэла сегодня деноминирует национальную валюту
С купюр убирают пять нулей. Новая венесуэльская валюта будет называться «суверенный боливар» – теперь деньги будут привязаны к криптовалюте, — заявил президент страны Николас Мадуро
Мадуро также пообещал, что минимальный уровень зарплаты в Венесуэле будет увеличен в 60 раз.
Комментарии9
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goshan31 20 августа 2018 | 12:38
Клоун.
gs1112 20 августа 2018 | 13:00
"Мадуро также пообещал, что минимальный уровень зарплаты в Венесуэле будет увеличен в 60 раз."
Была 10 центов станет 6 долл. Вот где прет аж зависть берет.
vezdehod 20 августа 2018 | 13:06
Угробить такую страну может "водила" типа Мадуро. Был там перед самой смертью Чависа - она ещё дышала.
opiatnovyi63 20 августа 2018 | 13:08
vezdehod: Главный Нуль в несчастной Венесуэле это тот самый Мадуро, пока он у власти страна будет беднеть ещё и ещё ..До полного обнуления.
arye_11 20 августа 2018 | 12:39
С купюр убирают пять нулей.
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Истинные марксисты именно так и поступают, где надо шлюх менять, они мебеля переставляют.
Не нули с купюр убирать надо. а Колю Мадуро надо с должности президента убирать
novyrusich 20 августа 2018 | 13:02
arye_11: нгу рне только марксисты, вообще прогрессивные деятели.
Вот в Зимбабве по 5-е6 нуцлей за раз убирали раза три.
А потом вообще от своей валюты отказались.
На американский доллар перешли.
olegalekseev 20 августа 2018 | 12:45
Интересно, липовый официальный курс доллара в 10 старых боливаров тоже пересчитают? Будет 0,0001 боливара за доллар?
aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 12:45
Мадуро Вовин друг. Наш пересидент пограбит пенсионеров и "безвозмездно" поможет стратегическому дружбану.
hiryrg 20 августа 2018 | 13:05
Страна на грани. Есть знакомая венесуэлка. Живет в Москве. Она счастлива! Рассказывала про голод, пакет молока нужно отстоять в очереди, народ нищий - все побираются, и очень много краж. Воруют все и вся...Мандуро - ты нехристь! Уйди пожалуйста - не мучай народ!