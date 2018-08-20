В России отказались от планов по строительству собственных вертолётоносцев
Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью агентству «Интерфакс». При этом министр отметил, что флоту нужны корабли. Способные нести вертолёты. Речь о строительстве Россией собственных вертолётоносцев зашла после того, как Франция разорвала контракт с Москвой на поставку «Мистралей».
В прошлом году Минобороны объявило, что уже в 2022 российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолётоносец.
Комментарии11
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yralez 20 августа 2018 | 12:40
Мыльный пузырь лопается..
gs1112 20 августа 2018 | 12:56
Следующий этап "ПРОРЫВА" будет отказ от строительства самих вертолетов.
vezdehod 20 августа 2018 | 13:03
А куда их посылать собирались?
novyrusich 20 августа 2018 | 13:04
gs1112: Ну от Су-57 тоже практически отказались, и от Арматы тоже.
aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 12:42
На хрена они нужны? Бабло идёт в офшоры, на виолончели, яхты ,членовозы и дворцы. Это более чем насущно. К Вове не ходи.
gardaratat 20 августа 2018 | 12:44
даладна?!
а от производства суперкомпьютера небось тоже отказались?
а от производства... чего бы придумать из области 21 века... да и х.. с ним...
putinv 20 августа 2018 | 12:46
кишка тонка
nigelliri56 20 августа 2018 | 12:56
Ядерная гонка вооружений — это всё равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять… (с)
tag188 20 августа 2018 | 13:05
Всё, вЯличие сдувается?
Скоро так же тихонько забудут и про "Армату"и про Су-57.
testmeter 20 августа 2018 | 13:06
А ведь какая была радость... Планировали настроить своих «Мистралей» назло всем врагам, как унутренним, так и унешним. А оказывается, Роисся вперде!
heklya 20 августа 2018 | 13:12
Нафига последние деньги прокачивать через какое-то строительство ? Засекретить и поделить !! Куда более эффективно !