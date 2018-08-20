В России отказались от планов по строительству собственных вертолётоносцев

Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью агентству «Интерфакс». При этом министр отметил, что флоту нужны корабли. Способные нести вертолёты. Речь о строительстве Россией собственных вертолётоносцев зашла после того, как Франция разорвала контракт с Москвой на поставку «Мистралей».

В прошлом году Минобороны объявило, что уже в 2022 российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолётоносец.