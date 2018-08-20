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12:31, 20 августа 2018

Сергей Удальцов после госпитализации продолжил голодовку

Об этом агентству «Интерфакс» рассказала супруга координатора Левого фронта Анастасия Удальцова. Она сообщила, что ее муж отказывается от еды и воды и добавила, что из-за обезвоживания у Сергея Удальцова начались галлюцинации.
В минувшие выходные врачи госпитализировали координатора Левого фронта из спецприемника после того, как он пожаловался на самочувствие.
В  середине августа суд арестовал Удальцова на  30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

Комментарии

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protoukrop 20 августа 2018 | 13:09

Вот он настоящий революционер, живота своего на благо народа не жалеющий. Не то что его дешевые свидомые аналоги, голодающие на глюкозе по полгода.

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