Сергей Удальцов после госпитализации продолжил голодовку

Об этом агентству «Интерфакс» рассказала супруга координатора Левого фронта Анастасия Удальцова. Она сообщила, что ее муж отказывается от еды и воды и добавила, что из-за обезвоживания у Сергея Удальцова начались галлюцинации.

В минувшие выходные врачи госпитализировали координатора Левого фронта из спецприемника после того, как он пожаловался на самочувствие.

В середине августа суд арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.