В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение пользователя ВКонтакте из-за анекдота

Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Максим Камакин. Дело в отношении Эдуарда Никитина было возбуждено в конце прошлого года. Поводом стала карикатура и анекдот о неверии в перемены после выборов. Публикации признали экстремистскими. Сегодня должен начаться суд.