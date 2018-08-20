В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение пользователя ВКонтакте из-за анекдота
Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Максим Камакин. Дело в отношении Эдуарда Никитина было возбуждено в конце прошлого года. Поводом стала карикатура и анекдот о неверии в перемены после выборов. Публикации признали экстремистскими. Сегодня должен начаться суд.
Комментарии14
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yralez 20 августа 2018 | 12:36
Богатый улов у чекисткого сайта.
viteck 20 августа 2018 | 12:45
Я удалил свои аккаунты во всех российских соцсетях. Чего и остальным советую...
protoukrop 20 августа 2018 | 13:05
viteck: Ни правильным путем идете товарищ. Это все равно, что отрезать себе палец к которому присосался клещ. Если воры видят что люди их боятся, они еще сильнее будут гнобить людей.
tprfrund001 20 августа 2018 | 13:05
viteck: А через сайт "Эха" вас, конечно, не найдут.
nikruchev 20 августа 2018 | 13:08
viteck: И за комментарии на "Эхе" скоро сажать будут. Поэтому его и не закрывают. Оно играет роль провокатора.
zx48k 20 августа 2018 | 12:42
Все верно, перемены есть? Есть. Это и пенсия, и НДС, и курс, и закручивание гаек. Надо быть сумасшедшим, чтоб этого не видеть.
v_shamaev 20 августа 2018 | 12:44
zx48k: Это не перемены, а продолжение того, что было. Развитие.
lynat 20 августа 2018 | 12:44
Возвращаемся к истокам. Психушки для инакомыслящих. Толи еще будет...
emoss 20 августа 2018 | 12:44
Ну чего... не расстреляли же в подвале, все-таки не 37 год, как нам тут недавно уточнили.
Проколят , у человека сразу скрепы проявятся.
Где кстати, нацлидер? Вернулся? Ничего там не подхватил? Здоров?
Чтоб ему икнулось.....
testmeter 20 августа 2018 | 13:03
emoss: "все-таки не 37 год" ///
Ну да, до этого пока не добрались... Пока что, где-то в эпоху позднего Брежнева вернулись. Но движение уверенно идет в сторону товарища Сталина с законами о "врагах революции" и "семи колосках". Правильной дорогой идете, товарищи...
allasc 20 августа 2018 | 12:45
зачем русским дети????
neyexo 20 августа 2018 | 13:03
В 1970-х в школе мы весело рассказывали политические анекдоты - про Брежнева, Индиру Ганди и т.д. Мама предупреждала меня - что были времена (тогда еще совсем недавно), когда людей сажали или они просто исчезали. Мы были уверены, что этого никогда больше не будет.
y20160414 20 августа 2018 | 13:07
Что за анекдот?
anemon 20 августа 2018 | 13:07
А лечить от чего? От экстремизма? Это диагноз такой?