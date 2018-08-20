Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

В финальном матче он переиграл вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.

Поединок двух звезд мирового тенниса продолжался почти полтора часа и завершился победой серба в двух сетах 6-4, 6-4. Трофей стал вторым для Джоковича в нынешнем сезоне и юбилейным 70-м завоеванным за карьеру. Кроме того, взяв титул в Цинциннати, Новак стал первым теннисистом в истории, выигравшим все девять существовавших в какой-либо момент «Мастерсов».

После этого успеха Джокович заметно поправил свои дела в мировой табели о рангах. В обновлённом рейтинге ATP сербский теннисист поднялся на 6-ю строчку. Напомню, что первой ракеткой мира по— прежнему остается испанец Рафаэль Надаль, который в этом году отказался от выступлений в Цинцинати.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается в мировом рейтинге на 27-й позиции.