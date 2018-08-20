Настя Рыбка и Алекс Лесли вновь не признали себя виновными в организации нелегального секс-тренинга в Таиланде
Об этом они заявили на очередном заседании городского суда Паттайи.
Вашукевич и Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, намерены доказывать, что тренинг, проведенный в Паттайе, был всего лишь тренингом, передает РИА Новости. По словам обвиняемых, ни в каких оргиях слушатели семинара не участвовали, и они не собирались нарушать законодательство Таиланда. Помимо Рыбки и Лесли по делу проходят еще шестеро россиян и граждан Белоруссии. Все они, включая Вашукевич, отрицают участие организации секс-тренинга, говоря, что просто заплатили деньги за присутствие на мероприятии. Следующее заседание суда должно пройти через неделю, при этом по существу дело Насти Рыбки и Алекса Лесли еще не рассматривается: если защита согласовала список свидетелей, то обвинение его пока не утвердила. Напомним, Рыбку и Лесли арестовали в феврале этого года; как утверждает следствие, у прокуратуры есть видеодоказательства того, что секс-тренинг был проведен нелегально.
Настя Рыбка и Алекс Лесли стали известными после расследования Фонда борьбы с коррупцией о совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Материалами для него послужили фотографии и видео из Инстаграма Рыбки.
Комментарии11
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ostapbey 20 августа 2018 | 12:23
По любви же
Без корысти..
Никому не жалко.. Подходи и суй жало.
По осиному. Не оставляя следов .
Даже.
sibbeast 20 августа 2018 | 12:26
ostapbey: можно не уделять желтухе 2 строчки в новостях Эха?
Неужели такая тема достойна хоть какого-то внимания?
ostapbey 20 августа 2018 | 12:29
sibbeast: вот уж?? Если она тому давала на яхте, так это был патриотизм??
А если не тому, то это уже и незаконный доход на паях с проституцией даже??
parasuk_ 20 августа 2018 | 12:25
Наш навальный тоже себя виновным никогда не признает. Кстати, за патологическую лживость и почти родственное сходство с настей рыбкой, его среди своих зовут лёша карасик :)
ostapbey 20 августа 2018 | 12:26
parasuk_: а твоя пара тоже может по рыбьему оставить себе жало??
На память и наградит чем нибудь экзотическим.
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.Жало после укуса осы остается в месте поражения в случае, если ее прихлопнули во время этого процесса. Тело отпало, а стержень остался внутри. Ситуация бывает редко, поскольку интуитивно человек смахивает насекомое либо трясет рукой, ногой, чтобы от него избавиться. После укуса оставляют жало пчелы, поскольку их оружие отличается по структуре, внешнему виду.)
parasuk_ 20 августа 2018 | 12:34
ostapbey: А ты уже решил как назовешь ослика, который тебя будет подменять когда ты на заработках. Наверное, это будет что-нибудь свидомо-патриотичное, "майдан" или "омелян". А может сразу "небесная сотня"
ostapbey 20 августа 2018 | 12:36
parasuk_: parasuk_: почему обного ослика?? Ты же парой подрабатываешь.?
Вот так и будет пара рабов у меня. Пара сук.
Ишаков даже...
parasuk_ 20 августа 2018 | 12:38
ostapbey: Потому что после реформ омеляна ты сможешь ездить на заработки только на ослике. А по пути сможете менять друг друга, разницы все равно никто не заметит
motooppic 20 августа 2018 | 12:29
выдающихся демократов и ярких оппозиционеров Рыбку и Лесли гнобят. Это не что иное, как проделки Путина. Все на оппозиционный митинг протеста!
ostapbey 20 августа 2018 | 12:33
motooppic: проделки?? Путина на свадьбе??
Под звуки козачьего оркестра??
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Твéркинг, бути-дэнс, бути-шейк, твéрк, твёрк (англ. twerking, booty dance, booty shake, twerk)[1][2][неавторитетный источник? 1207 дней] — направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бёдер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны. Танцорами бути-дэнс являются как женщины, так и мужчины. Бути-дэнс является ответвлением дэнсхолла. В переводе с английского booty dance означает «танец попой»[
komandarm___1968 20 августа 2018 | 12:51
Рыпка в банке)