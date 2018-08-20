Настя Рыбка и Алекс Лесли вновь не признали себя виновными в организации нелегального секс-тренинга в Таиланде

Об этом они заявили на очередном заседании городского суда Паттайи.

Вашукевич и Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, намерены доказывать, что тренинг, проведенный в Паттайе, был всего лишь тренингом, передает РИА Новости. По словам обвиняемых, ни в каких оргиях слушатели семинара не участвовали, и они не собирались нарушать законодательство Таиланда. Помимо Рыбки и Лесли по делу проходят еще шестеро россиян и граждан Белоруссии. Все они, включая Вашукевич, отрицают участие организации секс-тренинга, говоря, что просто заплатили деньги за присутствие на мероприятии. Следующее заседание суда должно пройти через неделю, при этом по существу дело Насти Рыбки и Алекса Лесли еще не рассматривается: если защита согласовала список свидетелей, то обвинение его пока не утвердила. Напомним, Рыбку и Лесли арестовали в феврале этого года; как утверждает следствие, у прокуратуры есть видеодоказательства того, что секс-тренинг был проведен нелегально.

Настя Рыбка и Алекс Лесли стали известными после расследования Фонда борьбы с коррупцией о совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Материалами для него послужили фотографии и видео из Инстаграма Рыбки.