Коммунисты могут лишиться права провести всероссийский референдум по пенсионной реформе

Это вызвано тем, что левых обходят другие инициативные группы.

Альтернативные КПРФ подгруппы созданы более чем в двух десятках регионов. При этом они раньше соратников Геннадия Зюганова зарегистрировали свои объединения. Такая ситуация в том числе в Омской, Новосибирской, Липецкой областях, Приморье, Чувашии, пишет Коммерсант. Коммунисты пока зарегистрировали две подгруппы по проведению референдума по вопросу повышения возраста выхода на пенсию. До среды планируют подать документы ещё на регистрацию полусотни, сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам партия оспорит в суде регистрацию других групп и будет добиваться их отмены. Газета отмечает, что справедливороссы уже зарегистрировали около десятка подгрупп. ЦИК недавно признал законными формулировки вопросов трёх инициативных групп. В том числе из Алтайского края, которых КПРФ поддерживает. Право провести референдум получит команда, которая первой зарегистрирует группы в 43х регионах. А затем соберёт два миллиона подписей в поддержку всероссийского голосования.

На референдуме хотят узнать мнение россиян по поводу повышения возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Против этого по данным соцопросов выступает почти 90 процентов россиян, отмечает РБК. Госдума одобрила законопроект в первом чтении.