Из-за рисков бедности растёт число людей, которые продолжают работать после выхода на пенсию
Сейчас это около 40 процентов россиян, пишет газета КоммерсантЪ. По мнению экспертов Высшей школы экономики, эта цифра будет только увеличиваться. Большинство пенсионеров стараются продолжить работу на том же месте, что и прежде. Чаще всего это оказывается возможным в бюджетном секторе. Тех, кто вынужденно меняет работу, как правило, ожидает падение заработка в среднем в полтора раза. Среди основных профессий, которые выбирают люди, сменившие работу после выхода на пенсию, сторож, контролёр и продавец.
Комментарии1
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evgolius7 20 августа 2018 | 11:40
2014, март, ЦБ предоставил банку Ротенбергов 1млрд руб.
2014, май, банку Ротенбергов выделили 97млрд руб.
2016, ЦБ выделил банку Ротенбергов 8,5млрд руб.
2017, банку Ротенбергов открыли доступ к бюджету.
2018, Власти помогут банку Ротенбергов.
А чем ты помог Ротенбергу?