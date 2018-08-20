Из-за рисков бедности растёт число людей, которые продолжают работать после выхода на пенсию

Сейчас это около 40 процентов россиян, пишет газета КоммерсантЪ. По мнению экспертов Высшей школы экономики, эта цифра будет только увеличиваться. Большинство пенсионеров стараются продолжить работу на том же месте, что и прежде. Чаще всего это оказывается возможным в бюджетном секторе. Тех, кто вынужденно меняет работу, как правило, ожидает падение заработка в среднем в полтора раза. Среди основных профессий, которые выбирают люди, сменившие работу после выхода на пенсию, сторож, контролёр и продавец.