Настя Рыбка и Алекс Лесли на суде в Таиланде вновь отказались признать себя виновными

Они заверили, что не нарушали закон, сообщает агентство РИА. Суд принял решение провести ещё одно техническое заседание в конце августа прежде, чем назначить слушания для рассмотрения дела по существу.

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка Алекс Лесли, обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Поводом для задержания стал секс-тренинг.

О Рыбке и Лесли стало известно после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о связях бизнесмена Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Материалами для расследования послужили фотографии и видеозаписи, опубликованные Рыбкой.