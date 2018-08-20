Настя Рыбка и Алекс Лесли на суде в Таиланде вновь отказались признать себя виновными
Они заверили, что не нарушали закон, сообщает агентство РИА. Суд принял решение провести ещё одно техническое заседание в конце августа прежде, чем назначить слушания для рассмотрения дела по существу.
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка Алекс Лесли, обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Поводом для задержания стал секс-тренинг.
О Рыбке и Лесли стало известно после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о связях бизнесмена Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Материалами для расследования послужили фотографии и видеозаписи, опубликованные Рыбкой.
Комментарии2
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gregor 20 августа 2018 | 11:38
Настя Рыбка и Алекс Лесли на суде в Таиланде вновь отказались признать себя виновными
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Судьба Рыбки Лесли зависит от количества приездов Патрушева на своём кокаино-самолёте .
andre_klimov 20 августа 2018 | 11:38
Видимо, есть у них ещё чем поторговаться :) Это - выгодней, чем мемуары писать.