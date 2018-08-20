Подозреваемых в мошенничестве сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» уволили в день их задержания

Об этом рассказал источник агентству «Интерфакс». Сегодня суд должен избрать меру пресечения зам.гендиректора «Энергии» Алексею Белобородову и двум его подчинённым. Их задержали по делу о взятках, рассказала ранее представитель подмосковного Управления СК Ольга Врадий.

Как отмечает агентство ТАСС, подозреваемые дают признательные показания. По данным источника агентства «Интерфакс», в минувшие выходные дома у Белобородова прошёл обыск. В его квартире нашли вещественные доказательства.