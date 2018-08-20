Правительство Венесуэлы сегодня проведет деноминацию национальной валюты

Новый боливар потеряет пять нулей и будет привязан к криптовалюте.

Обновленная национальная валюта Венесуэлы называется суверенный боливар. Страна должна была получить новые банкноты еще в июне, однако кредитным организациям понадобилось дополнительное время для перенастройки платежных систем и банкоматов. За это время гиперинфляция обесценила старые деньги еще сильнее, и на новых боливарах было решено убрать пять нулей, а не три, как задумывалось изначально. Суверенный боливар привязали к криптовалюте петро, которая, в свою очередь, приравнена к стоимости барреля нефти.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также распорядился в 60 раз поднять размер минимальной оплаты труда. Она составит 1800 новых боливаров или половину петро. При этом глава страны отметил, что переход на новую валюту не защитит страну от дальнейшей инфляции. По прогнозам МВФ, к концу года она может достичь миллиона процентов.

Как ранее сообщали РИА, в условиях гиперинфляции в Венесуэле множатся альтернативные валюты. Так, в апреле собственную денежную единицу запустила мэрия столицы страны – Каракаса.