Правительство Венесуэлы сегодня проведет деноминацию национальной валюты
Новый боливар потеряет пять нулей и будет привязан к криптовалюте.
Обновленная национальная валюта Венесуэлы называется суверенный боливар. Страна должна была получить новые банкноты еще в июне, однако кредитным организациям понадобилось дополнительное время для перенастройки платежных систем и банкоматов. За это время гиперинфляция обесценила старые деньги еще сильнее, и на новых боливарах было решено убрать пять нулей, а не три, как задумывалось изначально. Суверенный боливар привязали к криптовалюте петро, которая, в свою очередь, приравнена к стоимости барреля нефти.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро также распорядился в 60 раз поднять размер минимальной оплаты труда. Она составит 1800 новых боливаров или половину петро. При этом глава страны отметил, что переход на новую валюту не защитит страну от дальнейшей инфляции. По прогнозам МВФ, к концу года она может достичь миллиона процентов.
Как ранее сообщали РИА, в условиях гиперинфляции в Венесуэле множатся альтернативные валюты. Так, в апреле собственную денежную единицу запустила мэрия столицы страны – Каракаса.
Комментарии6
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ura_123 20 августа 2018 | 11:11
Половину петро... полбочки нефти, ежели по русски)))
Несчастная Венесуэла,когда у власти если не Педро,так уж точно Гомесы. Впрочем как и в рассеюшке...
pro_hanov 20 августа 2018 | 11:14
И нам пора ввести суверенный рубль. Обычный пусть лохи получают, а особы, приближенные к императору, должны получать суверенный. Один суверенный рубль пусть равняется 60 американским центам, чтобы власть имущие чувствовали себя как в милом их сердцу, старом, добром СССР. Таким образом можно сказать, что зарплата ментов, чиновников, депутатов не изменится, просто это будут суверенные рубли. А остальный в это прекрасное вчера никто не приглашал.
evgolius7 20 августа 2018 | 11:38
15 августа 2018 | 10:58
Гомер гений экономики...пять дней назад написал...
Минфин России: доллар является ненадежным инструментом.
Минфин Турции: доллар потерял свой авторитет.
Сейчас еще Минфин Венесуэлы подтянется - и всё, доллар можно хоронить.
polsan 20 августа 2018 | 11:18
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник"
А что может сделать один водитель автобуса даже трудно себе представить! )
income 20 августа 2018 | 11:23
polsan: А помощью условных белоусовых он разве не может воспользоваться? ))
seryj_wolk 20 августа 2018 | 11:38
Если я правильно понял, то венесуэльцы в ближайшем будущем будут ходить в магазины с бидончиком черной жижи и мензуркой для отмеривания платы за покупку.