Российские производители предложили правительству ужесточить правила импорта IT-оборудования

Речь идет о технике, которую закупают в частности операторы связи.

Отечественные компании по производству телекоммуникационного оборудования просят власти ввести маркировку зарубежной продукции, запретить иностранным поставщикам использовать посредников. Об этом говорится в письме, которое компании и ряд отраслевых объединений направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает КоммерсантЪ. Они также надеются получить доступ к таможенной статистике по ввозу такого оборудования, и в случае обнаружения «подозрительных операций» предлагают устраивать проверки поставщиков полицией, таможней и налоговыми органами.

Инициатива российских компаний должна способствовать импортозамещению в сфере связи, о необходимости которого власти задумались еще в 2014 году из-за угрозы санкций. В письме отмечается, что сейчас доля отечественных производителей на российском рынке не превышает 8%, при этом наши компании в скором будущем будут готовы закрыть потребности заказчиков почти полностью. Однако, по мнению экспертов, ужесточения правил импорта может привести к неравным условиям конкуренции и ограничит выбор для заказчиков.

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, объем телекоммуникационного рынка в России в прошлом году составил почти 300 миллиардов рублей