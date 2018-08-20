Российские производители предложили правительству ужесточить правила импорта IT-оборудования
Речь идет о технике, которую закупают в частности операторы связи.
Отечественные компании по производству телекоммуникационного оборудования просят власти ввести маркировку зарубежной продукции, запретить иностранным поставщикам использовать посредников. Об этом говорится в письме, которое компании и ряд отраслевых объединений направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает КоммерсантЪ. Они также надеются получить доступ к таможенной статистике по ввозу такого оборудования, и в случае обнаружения «подозрительных операций» предлагают устраивать проверки поставщиков полицией, таможней и налоговыми органами.
Инициатива российских компаний должна способствовать импортозамещению в сфере связи, о необходимости которого власти задумались еще в 2014 году из-за угрозы санкций. В письме отмечается, что сейчас доля отечественных производителей на российском рынке не превышает 8%, при этом наши компании в скором будущем будут готовы закрыть потребности заказчиков почти полностью. Однако, по мнению экспертов, ужесточения правил импорта может привести к неравным условиям конкуренции и ограничит выбор для заказчиков.
По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, объем телекоммуникационного рынка в России в прошлом году составил почти 300 миллиардов рублей
Комментарии9
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ivar1964 20 августа 2018 | 11:09
Импортозамещение в сфере связи? Отличная идея! Снова возродится телеграф и телефонные аппараты с диском.
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 11:09
Правильно!
Конкуренцию у проклятых капиталистов можно выиграть только с помощью ограничений на поставки их продукции, а также ужесточёнными проверками импортёров всеми карательными органами!
lenin3 20 августа 2018 | 11:21
mikhail_spb_: и при чём здесь запрет на использование иностранцами посредников?Скорее,это наши бизнесмены,чтоб купить более качественное оборудование,используют посредников для закупки техники из санкционных стран.Как было,например,с турбинами Сименс в Крыму...
antiboh 20 августа 2018 | 11:28
Вот ,видимо,к чему видел кучу роликов,по ящику, с инфой о том,что кнопочные пользуются повышенным спросом,особо те,что без возможностей интернет подключения..
ura_123 20 августа 2018 | 11:15
Очень интересно знать что именно производят российские производители!!! электроники?
После вне конкурентного Йотафона вроде как других прорывных открытий не было)))
platonnekafrin 20 августа 2018 | 11:16
Новая услуга "Барышня, соедините" кончается ответом "Кремль на проводе!"
andre_klimov 20 августа 2018 | 11:30
Интересно будет понаблюдать эпическую битву между "производителями" и их клиентами... :))
scimitar 20 августа 2018 | 11:33
Куда вы так торопитесь, идиоты? Вполне может быть, что цивилизованный мир сам перекроет ВСЕ поставки любой электроники в РФ.
andre_klimov 20 августа 2018 | 11:40
scimitar:
ВСЕ поставки - не перекроет. Должен же дядюшка Ляо куда-то сбывать то, что производится в его деревне в межсезонье, не все же только Хуавеям и Сяоми...