Пользователи «ВКонтакте» в отличие от полиции, как выяснилось, не могут получать информацию об активности в соцсети
Это выяснил Николай Дьячков, который обратился в «ВКонтакте» с соответствующим запросом. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что обратился к сотрудникам компании, когда у него возникла необходимость защитить себя от обвинений.
В конце минувшей недели соратник политика Алексея Навального Леонид Волов обратил внимание на то, что соцсеть передаёт полиции информацию о пользователях по обычному запросу без санкций суда и уголовного дела.
Комментарии4
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ura_123 20 августа 2018 | 11:07
Напиши явку с повинной-зарегестрируйся вконтактике!
;-)
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 11:09
Ну надо же, какая неожиданная неожиданность!
kama 20 августа 2018 | 11:19
Из ВК невозможно удалить свой номер телефона. В фейсбуке такая возможность есть.
andy66 20 августа 2018 | 11:19
это потому что система с самого начала проектировалась не для юзеров, а для полиции )))