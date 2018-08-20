Пользователи «ВКонтакте» в отличие от полиции, как выяснилось, не могут получать информацию об активности в соцсети

Это выяснил Николай Дьячков, который обратился в «ВКонтакте» с соответствующим запросом. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что обратился к сотрудникам компании, когда у него возникла необходимость защитить себя от обвинений.

В конце минувшей недели соратник политика Алексея Навального Леонид Волов обратил внимание на то, что соцсеть передаёт полиции информацию о пользователях по обычному запросу без санкций суда и уголовного дела.