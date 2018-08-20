В Адриатическом море спасли жительницу Великобритании, она упала с круизного лайнера и провела в воде больше 10 часов

46-летнюю женщину доставили в одну из больниц Хорватии. Её жизнь вне опасности, сообщает ВВС. Известно, что гражданка Великобритании участвовала в вечеринке на борту. При каких обстоятельствах она оказалась в воде неизвестно. Как рассказали спасатели, чтобы не замёрзнуть в воде и не потерять присутствия духа, женщина пела песни.