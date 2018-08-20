В Адриатическом море спасли жительницу Великобритании, она упала с круизного лайнера и провела в воде больше 10 часов
46-летнюю женщину доставили в одну из больниц Хорватии. Её жизнь вне опасности, сообщает ВВС. Известно, что гражданка Великобритании участвовала в вечеринке на борту. При каких обстоятельствах она оказалась в воде неизвестно. Как рассказали спасатели, чтобы не замёрзнуть в воде и не потерять присутствия духа, женщина пела песни.
Комментарии3
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buzukin1908 20 августа 2018 | 11:07
Как хорошо, што акулы в Седиземном море совсем маленькие, добрые и встречаются реже атомных подводных лодок :) Не пей вина, Гертруда! Пей ром!
polsan 20 августа 2018 | 11:26
Десять часов проплавать в море, пусть даже и в Средиземном, под силу разве что, тренированном человеку и то не всякому!
Организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если температура воды ниже 33,3°С. При температуре воды 24°С время безопасного пребывания - всего 7-9 часов, при 5-15° - около 4-6. Температура 2-3° оказывается смертельной через 10-15 минут.
Но скорость этого процесса зависит не только от температуры воды. Важное значение имеют физическое состояние человека, его индивидуальная устойчивость к низким температурам, толщина подкожно-жирового слоя и свойства одежды, которая есть на нём.
a_111111 20 августа 2018 | 11:42
polsan: Ну так трезвая она бы в море не упала...