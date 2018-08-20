Почти половина россиян ничего не знают о вторжении СССР в Чехословакию, выяснил Левада-центр

Выдержки из социсследований публикует газета «Гардиан». Полностью, как ожидается, итоги опроса будут представлены сегодня. Согласно этим данным, более трети россиян считают, что Советский Союз поступил правильно, когда ввёл войска в Чехословакию в 1968 году. 45 процентов затруднились оценить правильность действий СССР. Каждый пятый сказал, что во вторжении виноваты страны Запада. При этом выяснилось, что из респондентов в возрасте до 35 лет только 10 процентов в принципе знают о произошедшем.