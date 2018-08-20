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10:31, 20 августа 2018

Почти половина россиян ничего не знают о вторжении СССР в Чехословакию, выяснил Левада-центр

Выдержки из социсследований публикует газета «Гардиан». Полностью, как ожидается, итоги опроса будут представлены сегодня. Согласно этим данным, более трети россиян считают, что Советский Союз поступил правильно, когда ввёл войска в Чехословакию в 1968 году. 45 процентов затруднились оценить правильность действий СССР. Каждый пятый сказал, что во вторжении виноваты страны Запада. При этом выяснилось, что из респондентов в возрасте до 35 лет только 10 процентов в принципе знают о произошедшем.

Комментарии

34

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mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 10:36


Выходит, более трети россиян - чекисты и задубевшие совки, оправдывающие преступления кремлёвского режима.

gs1112 20 августа 2018 | 10:57

Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году. В. Высоцкий

wuwer 20 августа 2018 | 10:39

А вы ещё учебники истории на раз 500 перепишите....
ни кто, кроме меня на Земле жить не достоин....
Мы всех лаптем к ногтю...
Я по уши в дерме сижу.... а у соседа ещё корова не сдохла

ivar1964 20 августа 2018 | 10:42

//Каждый пятый сказал, что во вторжении виноваты страны Запада.//

Очень характерный подход: какую бы подлость ни сделал СССР или Россия - виноват Запад!

dorin1987 20 августа 2018 | 10:45

ivar1964: /Очень характерный подход/ - Да это привычный подход закомплексованной личности - во всех бедах обвинять окружение, не смотря ни на что. При этом, эта же личность орет о величии и ымперскости. И все бы ничего, если бы это работало, а так - 100 лет танцев на граблях, зато скрепные и великие, угу.

(комментарий скрыт)

hz6691 20 августа 2018 | 10:42

Ну не может же быть виновен СССР! Он бы "невинен" вплоть до полного развала.

yralez 20 августа 2018 | 10:44

Неудивительно......ведь 89 % манкуртов не так давно считало, что Украина напала на РФ, а до этого Грузия.
Но вот дали по башке и карману и у половины манкуртов появились мозги.
Остальные деградировали начисто.

wuwer 20 августа 2018 | 10:53

yralez: Появились мозги?
Пока зрелища и хлеб не тягость...мозги в анабиозе
А когда тысячелетиями население насилуют...
Ловят кайф... потом же пахать надо
А тут ножки раздвинул...... косточку кинули....
Погавкал...по пятой точке похлопали.....ляпота

masimd 20 августа 2018 | 10:45

аффторы эха не знают, что воска были еще гдровские венгерские румынские польские)))

wuwer 20 августа 2018 | 11:08

masimd: Как говорится..вам до Китая 1000 верст раком
А всё ту даже... старший брат, старший брат...
На дырке орлом.... дрыном волков отгоняя

slash80 20 августа 2018 | 11:16

masimd: а кто приказ им отдал ?

masimd 20 августа 2018 | 10:48

Почему не пишут про войска других стран- польши гдр, румынии и венгрии

poluputing 20 августа 2018 | 11:11

masimd: ну не прикидывайтесь что вы считаете их самостоятельными. Зачем под дурочка косить?

trender 20 августа 2018 | 10:49

Они хотели построить "социализм с человеческим лицом", а мы показали им козью морду социализма.

vilingrad 20 августа 2018 | 10:50

Племянник жены, молодой пацан, произнес классную фразу: "Но ведь Россия никогда ни на кого не нападала!" Само собой, он имел в виду и Союз. На мои робкие упоминания о Польше сразу после революции, Финляндии, Халхин-голе и прочих Венгриях с ЧС уныло хлопал глазами- о чем ты, дядя?

wuwer 20 августа 2018 | 10:59

vilingrad: А ведь не даром..
мы вот дядя, до Парижа приплелись...
х

хоть "Быстро" внедрили

hiryrg 20 августа 2018 | 11:30

vilingrad: Бедный племянничек...По истории неуд, должен быть с такими знаниями. Хотя о чем это я. Наверное пятерки получает. Это же рассейская школа с ихними преподавателями истории, такую "историю" преподают. Страна преподавателей двоечников - другого не дано.

vlabumur 20 августа 2018 | 10:50

Они бы еще спросили о вторжение США на Гренаду.
Операция «Urgent Fury» — операция вооружённых сил США по вторжению на Гренаду в 1983 году, предпринятая с целью защиты американских граждан и восстановления стабильности в стране.
КОМУ СЕГОДНЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

poluputing 20 августа 2018 | 10:51

ничего удивительного, 86% ничего не знают о своём вторжении в Украину

ss2020 20 августа 2018 | 11:01

это большая удача и успех, обычно 86% в лилипутии в коме!)))

tprfrund001 20 августа 2018 | 11:09

Имею вопросы:
1. В ЧССР вторгался только СССР или там ещё и ГДР поучаствовала, и СРР, и ВНР, и ПНР?
2. Почему чехи не отбивались ни в 1938-м, ни в 1968-м? Впрочем, вру: в 1938-м в бой вступил один-единственный чехословацкий офицер, а в 1968-м чехи устраивали провокации вполне в духе Шарпа, толкая навстречу танкам детские коляски с куклами. И раздевали догола, обливали краской, в таком виде вели по улицам на глазах у детей и собирались линчевать жён чехословацких офицеров-гражданок СССР.
3. В тех соцопросах не было вопроса типа "Вводил бы СССР в ЧССР в 1968-м, если бы в 1938-м Франция и Великобритания не предали Чехословакию, а Германия, Польша и Венгрия на неё не напали"?
4. Не обеспечивала ли Чехословакия вплоть до февраля 1945-го треть всей военной продукции, необходимой Германии?

ostapbey 20 августа 2018 | 11:12

tprfrund001: что забыли русские солдаты в Чехословакии?
Лапти или гимностерки??
Даже..

slash80 20 августа 2018 | 11:21

tprfrund001: дык и территории оккупированные немцами снабжали Германию продовольствием .
Получается что и другие страны могут нас обвинять .
Но я не слышал чтобы Англия обвиняла России в том что мы с 39 по 41 помогали Гитлеру . Много чем .
А так удобно конечно . ВОт они 20 лет назад помогали тем то . Давайте введем танки ...

slash80 20 августа 2018 | 11:24

slash80: территории СССР ...

ostapbey 20 августа 2018 | 11:26

slash80: ???
Так Россия тогда вползала на коленьях в Грузию..
Под длань отца всех народов ..
Иоссифа Виисарионовича СТАЛИНА...
Верхом который гнобил русский народ на лошади Пржевальского..
Даже..

ss2020 20 августа 2018 | 11:12

что такое инфантилизм (незрелость) по лилипутски - это когда ты умираешь в 17 лет, а хоронят тебя в 77, вот так зомби и живут...слушают папу, маму, начальника, пересидента!)))

tprfrund001 20 августа 2018 | 11:13

Кстати, как врут очевидцы, в 1968-м всё сопротивление чехи оказывали исключительно в зоне ответственности советских войск. Потому что знали: советский солдат не будет стрелять в мирное население. А вот в зоне ответственности армии ГДР свободолюбивые чехи вели себя тише воды и ниже травы. Парадокс!

ostapbey 20 августа 2018 | 11:21

tprfrund001: советских войск??
Значит в футбол играла России а войска были советские?
Может ты не помнишь и то, что Россию выгнали вместе с Германией из Лиги Наций??
Как союзников во втортй миртвой войне целых два!!!
ДВА!!
года ..
Даже..

ss2020 20 августа 2018 | 11:22

tprfrund001: никакой не парадокс, ватсон! ты ешо маленький!)

buzukin1908 20 августа 2018 | 11:17

А шо - ни одна млять не помнит об американских танках в Баварии на границе с Чехословакией? Не мы - так они! То же самое потом было с Афганом. В тот раз они обломались, но злобу затаили :) А мы с нашими немцами показали им большой фак! Ну вот они и свободны, располовинили свою страну как распоследние дураки - и што? Щастья им больше стало? Кто им мешал варить свое пиво? Так нет же, два мудака взяли и сожгли себя сами, даже не взяв в руки оружие. Слизни...

ostapbey 20 августа 2018 | 11:23

buzukin1908: а ты, одинокая млять, увидел на дне своей кварты с брагой победу коммунизма во всем мира, со столицей в Москве??
Даже??

ss2020 20 августа 2018 | 11:28

ostapbey: а ведь он не одинок!)))

redrica 20 августа 2018 | 11:17

Да россияне вообще мало знают о прошлом страны СССР.
Все умалчивалось.
Информации - почти ноль.
С тех пор у меня сохранился буклет фотографий. На многих - свастика, нарисованная на стенах. И объяснение, что чехи за фашизм. И только спустя много лет я поняла, что свастика относится к символам сопротивления вторжению войск.

hiryrg 20 августа 2018 | 11:24

Вот те на! Не знать своей истории. Как же этого не знать, то? 68й год. Да уж...

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