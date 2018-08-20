Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за последние 2 года
Это выяснил исследовательский холдинг РОМИР. Там отмечают, что показатель снижается четвёртый месяц подряд. В июле он составил менее 500 рублей. Больше всего средний чек снизился в городах с населением от 500 тысяч до миллиона. Причины авторы исследования не поясняют.
Комментарии23
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aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 10:36
Причина занозой засела в кремле.
от этого плохо и мне и тебе.
semia 20 августа 2018 | 10:38
Доллар вырос,а средний чек снизился. Вот такая ,понимаешь,загогулина! А Путин на свадьбах гуляют. Люди женятся в Австрии,а тут не во что обуться!
satttana_perrrkele 20 августа 2018 | 10:39
semia: не клевещите!
Путин обул россиян!!
wuwer 20 августа 2018 | 10:46
satttana_perrrkele: И одел..... на изделие №1
А они так счастливы....любят
gordy 20 августа 2018 | 11:02
"Причины авторы исследования не поясняют."
Нищета?
alexsokol777 20 августа 2018 | 11:15
gordy: нищета
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В городах с населением выше 500 тыс ???
:)))
А что тогда в бандеростане?
danko1 20 августа 2018 | 11:36
Полное враньё власти и ВЦИОМа о росте доходов и росте уровни жизни жизни россиян.
Падение розничного товарооборота на 10% , да еще при росте инфляции, это и есть объективный показатель снижения уровня жизни.
kryimzdick 20 августа 2018 | 10:38
Скален встаем, зачем нам их гейские магазины-супермаркеты?
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 10:39
Граждане!
Активно поддерживайте отечественного производителя своим трудовым рублём в кассах магазинов!
Удвоим средний чек!
nitinol 20 августа 2018 | 11:00
mikhail_spb_ 10:39:
///Граждане!
Активно поддерживайте отечественного производителя своим трудовым рублём в кассах магазинов!
Удвоим средний чек!///
Удвоим и даже утроим, для этого или в два, или в три раза реже в магазины будем ходить...
alexsokol777 20 августа 2018 | 11:19
nitinol: Удвоим и даже утроим, для этого или в два, или в три раза реже в магазины будем ходить...
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????
Наоборот чаще стали ходить и в несколько магазинов за поход, поэтому средний чек снизился.
В реальности же в одном магазине по 2-3 юрлица стало, отдельно акцизные товары, отдельно собственное производство (выпечка, полуфабрикаты, готовая еда), отдельно всё остальное.
ivar1964 20 августа 2018 | 10:39
Так кушать же совсем не хочется! Не до того! Сыты Крымом, Донбассом, Сирией и тем, что съел Путин на свадьбе австрийского министра.
alexsokol777 20 августа 2018 | 11:22
ivar1964: кушать же совсем не хочется!
----
????
Где написано, что стали меньше покупать еды?
реальности же в одном магазине по 2-3 юрлица стало, отдельно акцизные товары, отдельно собственное производство (выпечка, полуфабрикаты, готовая еда), отдельно всё остальное.
Вот тебе 3 чека вместо одного и средний чек ниже.
kochar 20 августа 2018 | 10:40
"...Причины авторы исследования не поясняют."
__________
А что тут непонятного то?
Безработица и соответственно нету на что купить.
Это же так просто.
alexsokol777 20 августа 2018 | 11:26
kochar:
????
Где написано, что стали меньше покупать еды?
реальности же в одном магазине по 2-3 юрлица стало, отдельно акцизные товары, отдельно собственное производство (выпечка, полуфабрикаты, готовая еда), отдельно всё остальное.
Вот тебе 3 чека вместо одного и средний чек ниже
Какая на безработица?
Гастеров из каклостана в 3 раща больше официальной безработицы
:))))
Реально против Путина исключительно дебилы или идиоты
wuwer 20 августа 2018 | 10:43
Пошли в магазин...мясо вскочило на процентов 30 (ориентировочно!!!!!)
Подделку табака уже давно задрали до небес... водку сегодня опять приподняли.....шкура то не многоразовая
vlabumur 20 августа 2018 | 10:43
Путин — мужское имя латинского происхождения, в древнеримской мифологии — эпитет богов Юпитера и Марса, в христианстве ассоциируется с победой Иисуса Христа над смертью и грехом.
lager23 20 августа 2018 | 11:00
vlabumur: вольно, можно не тужиться!
vilingrad 20 августа 2018 | 10:52
На пакетах с покупками нет изображений счастливого Крыма? Это их утяжелит:)
alexsokol777 20 августа 2018 | 11:34
vilingrad:
Что-то в тексте есть про покупки?
Где написано, что стали меньше покупать еды?
реальности же в одном магазине по 2-3 юрлица стало, отдельно акцизные товары, отдельно собственное производство (выпечка, полуфабрикаты, готовая еда), отдельно всё остальное.
Вот тебе 3 чека вместо одного и средний чек ниже
lager23 20 августа 2018 | 10:58
Причины авторы исследования не поясняют.
///////////
Что тут выяснять, страна нищает пока плешекрыса складывает деньги (в бюджете заложена цена нефти 40, а стоит она сегодня 70, тридцаточка идёт в личный резерв медвепутов) для затыкание дыр, прогрызаемых им каждый день!
Но, главное — страна плывёт по течению девятнадцатый год!!!!
piter_ug 20 августа 2018 | 10:59
//Причины авторы исследования не поясняют.//
В т.ч. и сезонный фактор - перешли на «подножный корм» с огородов.
hiryrg 20 августа 2018 | 11:35
Мы в начале пути? Никто не знает? Мне кажется, нет уверен - что этот средний чек не достиг минимума.