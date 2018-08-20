Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за последние 2 года

Это выяснил исследовательский холдинг РОМИР. Там отмечают, что показатель снижается четвёртый месяц подряд. В июле он составил менее 500 рублей. Больше всего средний чек снизился в городах с населением от 500 тысяч до миллиона. Причины авторы исследования не поясняют.