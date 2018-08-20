Крупнейшие сотовые операторы России начинают отменять плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге
Первым сделать это собирается «Билайн». Изменения не отразятся на доходах компании, считает аналитик Эльдар Муртазин.
До конца августа внутрисетевой роуминг также должны отменить Мегафон, МТС и Теле-2.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 20 августа 2018 | 10:51
Уже пару лет обещают.Отменяют роуминг-повышают тарифы...
kvasoff 20 августа 2018 | 11:21
а Блевайн когда отменит?
dzinselub 20 августа 2018 | 11:25
Это ещё одно подтверждение того что ФАС бесправно,и не имеет рычагов действенного воздействия на сотовых операторов.А ведь этого роуминга не должно было быть с самого начала эпохи сотовой связи в России.Вообщем твари.