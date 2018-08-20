У футбольного клуба «Уфа» возникли проблемы с получением британских виз

В связи с чем российский клуб рискует пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс».

«Уфа» только в минувший четверг узнала о выходе в эту стадию Лиги Европы и грядущем противостоянии с «Рейнджерс». Команда будет подавать заявки на британские визы сегодня в Москве, по завершении матча Премьер-Лиги против Динамо. Однако даже ускоренный процесс выдачи виз Великобритании занимает пять дней, а игра с «Рейнджерс» должна пройти в Глазго 23 августа. Таким образом, «Уфа» может не успеть получить визы. Даже генеральный директор клуба Шамиль Газизов не уверен, что процедура будет выполнена в необходимые сроки — информирует шотландский таблоид Daily Record. Напоминая, что на прошлой неделе российский велосипедист Игорь Фролов по той же причине не смог принять участие в соревнованиях в Глазго.

Ранее московский «Спартак» не сумел отправить свою молодежную команду на турнир в Северной Ирландии из-за новых визовых ограничений.