Родители детей с эпилепсией подготовили обращение к Владимиру Путину

В нём говорится, что Россия не исполняет рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по минимальному набору лекарств. Соавторами обращения стали родители неизлечимо больных детей, фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком». Ранее заместитель директора хосписа Лидия Мониава в интервью «Эху Москвы» сказала, что данные Минздрава о количестве детей, которые нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, сильно занижены.

Обращение размещено на сайте детского хосписа «Дом с маяком». Авторы просят президента дать поручение ведомствам и решить проблему с учётом мирового опыта.