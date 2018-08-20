Жители города Берёзовский Свердловской области собираются выйти на митинг после убийства инвалида подростками

Как сообщает сайт «Znak.com», информация о предстоящей акции активно распространяется в соцсетях. Одновременно на портале Change.org идёт сбор подписей под требованием наказать убийц.

Преступление произошло 10 августа. 20-летний молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы. Следователи говорят, что к преступлению причастны четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Одного из них арестовали, остальные под подпиской о невыезде. В этой же компании была 13-летняя девушка. Она снимала происходящее на видео. В случае с ней полиция собирается ограничиться профилактическими мерами. На допросе подростки утверждали, что приняли инвалида за наркомана и решили с ним расправиться.