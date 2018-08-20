«ВКонтакте» отказывает своим пользователям в предоставлении данных об их собственной активности в соцсети

Проверить это попытался один из пользователей, запросив информацию о своих действиях.

Гражданский активист Николай Дьячков обратился в службу поддержки «ВКонтакте» — он попросил предоставить ему заверенные администрацией соцсети данные о том, когда и какими сообществами и публичными страницами он управлял, сообщает издание «Медиаликс». В переписке с поддержкой, которая состоялась еще в апреле, активист пояснил, что эти данные нужны ему для защиты себя от необоснованных обвинений. Однако представитель «ВКонтакте» ответил ему, что возможности предоставить такие данные нет, и ему придется рассчитывать на свои силы.

Между тем, в конце прошлой недели соратник политика Алексея Навального Леонид Волков представил свидетельства того, что соцсеть передает полицейским информацию о пользователях по обычному запросу без санкций суда и уголовного дела. Отказ «ВКонтакте» предоставить данные пользователю расходится и публичной позицией соцсети — ранее руководство «ВКонтакте» выступило на стороне своих пользователей и объявило о расширении настроек приватности, чтобы защитить их от уголовного преследования.

Напомним, что после того, как стало известно о возбуждении сразу нескольких дел об экстремизме за лайки и репосты, владелец «ВКонтакте» — Mail.Ru Group выступил с призывом остановить подобную практику и амнистировать всех осужденных.