Попавший под санкции Запада банк братьев Ротенбергов снова получил поддержку российских властей

СМП Банк, подконтрольный миллиардерам Аркадию и Борису Ротенбергам, допустят к работе со специальными счетами участников госзакупок. Такая мера содержится в проекте постановления правительства, документ опубликован на портале нормативных актов. В пояснительной записке прямо говорится, что эта мера господдержки банка, пишут Ведомости. Под санкции США и ЕС он попал из-за российской политики на Украине в 2014м. На спецсчета участники тендеров вносят обеспечение заявок, государство таким образом защищается от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков, отмечает газета. Правительство до этого уже помогало СМП Банку. Ему в прошлом году разрешили хранить на депозитах средства федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний. Ведение спецсчетов до этого не воспринималось как мера поддержки банка, пишет издание. К тому же по мнению аналитиков, такие счета могут не только повлечь траты, но и принести доход от получения операций.

В списке финансовых организаций, где участники госзакупок смогут открывать спецсчета, уже почти два десятка крупных банков, которые оказались под западными санкциями. В их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Россия.