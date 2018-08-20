КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по пенсионной реформе

Об этом пишет газета КоммерсантЪ. Более чем в двадцати регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои. Издание напоминает, что по закону для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов России.