КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по пенсионной реформе
Об этом пишет газета КоммерсантЪ. Более чем в двадцати регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои. Издание напоминает, что по закону для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов России.
Комментарии5
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yurhip 20 августа 2018 | 09:47
"по закону для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов России"
Все решается предельно просто: власть создает как минимум 2 инициативные группы, которые забирают на двоих более 50% и, следовательно, никто другой не может набрать половину и могут спокойно спать.
kotopiss 20 августа 2018 | 09:59
Это не коммунисты теряют шанс а скорее пенсионеры теряют шансы выйти на пенсию при жизни
cobakevich 20 августа 2018 | 10:00
Этой власти нас рать на народ.
Главное для Кремлежуликов - побольше уничтожить собственного народа, чтоб потом распродать Россию-матушку и сбежать забугор к своим виллам дворцам ...
maximv 20 августа 2018 | 10:05
Власть загоняет себя в ловушку, закрывая возможность спустить пар на референдуме. Сказочные кириенкоподобные долбоклювы.
vlabumur 20 августа 2018 | 10:06
Отольются кошке мышкины слёзки.