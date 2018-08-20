В России отказались от планов по строительству собственных вертолётоносцев
Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью агентству «Интерфакс». При этом министр отметил, что флоту нужны корабли, способные нести вертолёты. Речь о строительстве Россией собственных вертолётоносцев зашла после того, как Франция разорвала контракт с Москвой на поставку «Мистралей».
В прошлом году Минобороны объявило, что уже в 2022 российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолётоносец.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 09:35
Неужто отказались от влажной мечты о вертолётоносцах?
Ничего, зато есть реальность в виде дымоносца "кузя"!
kottigr1 20 августа 2018 | 09:37
mikhail_spb_:
Зато мы делаем немецкие ракеты
Зачем-то перекрыли Енисей
И если бы не первые в балете..
Нас называли бы дырой планеты..
Всей.. !
alex_0049 20 августа 2018 | 09:53
...видимо концепция ведения локальных войн отпала.......
..нет завоевательной политики..........., ..значит не нужны и вертолётотносцы......... ..они нужны агрессорам в первую очередь........
...а разбомбить стан врага можно и издалека....... ...а если враг будет дерзить и дальше на необъятных просторах плвнеты......,
..вернуться к планам противодеёствия ему всегда можно.......
shmuel63 20 августа 2018 | 10:01
alex_0049: Стратег, однако. Удостойте себя вторвм орденом Победы.
А причина отказа от строительства авианосцнв проста - нет денег, нет современного производства, специалиствов и технологий.
seryj_wolk 20 августа 2018 | 10:08
alex_0049: Не по шавке шапка!
kottigr1 20 августа 2018 | 09:40
- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
ivar1964 20 августа 2018 | 09:40
Где те "патриоты", которые здесь вопили, что сами построим? Дескать, еще лучше, что не купили! Или уже и не хотели? И вообще никому эти вертолетоносцы не нужны! Пусть дураки строят!
snikkersnepper 20 августа 2018 | 09:50
О, поздравим Эхушко и его обитателей с поднятием уровня собственного дебилизма на новую, недосягаемую высоту.
Цитирую по Интерфакс:
"А по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут. Современные корабли – носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях кораблей и судов ВМФ. Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях".
Для особо одаренных (которые сейчас обязательно отметятся под этим комментарием) напомню, что и "Мистраль" и его планируемые аналоги это как раз "десантные корабли с вертолетами в качестве средств высадки".
Слушайте, ну я понимаю - разводить хомячков на усиленное желчеотделение - задача элементарная. Тутошней публике палец покажи - она сразу же зайдется в праведном негодовании. Но к самим себе хоть какое-то уважение должно быть. Неужели вас реально забавляет та непрекращающаяся ахинея, которую вы несете в ежедневном режиме (вроде сравнения 2 и 7 веток МЦД или подсчета изменения реальных доходов по месяцам)?
nemez1 20 августа 2018 | 09:50
Сняли рогозина и нету вертолётоносцев, а какие были лозунги.
ss2020 20 августа 2018 | 09:53
а по скрепаносцам есть планы...!???))))
ss2020 20 августа 2018 | 09:55
будем драконить вату убивцами линкоров и авианосцев... звучит более солидно...большее солидолу вате в уши!)))
payalnick 20 августа 2018 | 09:54
Какие там вертолетоносцы. Мыльницы в туалетах-импортные. Трусы, извините, на мужчинах 100%-китай
ss2020 20 августа 2018 | 09:58
а я бы взял пару вертолётоносцев с кондицианером... а то ната неподалёку!)))