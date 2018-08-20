В магазине «Эпплстор» в Амстердаме взорвался «айпад»
Это произошло в минувшее воскресенье. Трём посетителям магазина после инцидента потребовалась медицинская помощь. Людей из помещения эвакуировали, сообщает хайтек Мэйл.ру. Вероятной причиной взрыва считается перегревшаяся или неисправная батарея.
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 09:51
Давно все поняли что айпад - дерьмовый гаджет.
perestarok 20 августа 2018 | 09:51
kottigr1: "РФ нужно срочно выйти из ДРСМД, ВТО, ООН и околоземной орбиты.. !"
А Вы уже, похоже, из ума вышли.
kottigr1 20 августа 2018 | 09:56
perestarok: Рад за Вас.. Вам то это в принципе не грозит.
perestarok 20 августа 2018 | 09:54
"В магазине «Эпплстор» в Амстердаме взорвался «айпад»"
Уже аккумуляторы взрываются, прямо, как у А. Казанцева в романе "Пылающий остров".