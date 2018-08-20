"В магазине «Эпплстор» в Амстердаме взорвался «айпад»"

Это произошло в минувшее воскресенье. Трём посетителям магазина после инцидента потребовалась медицинская помощь. Людей из помещения эвакуировали, сообщает хайтек Мэйл.ру. Вероятной причиной взрыва считается перегревшаяся или неисправная батарея.