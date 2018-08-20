На процессе против бывшего соратника Дональда Трампа Пола Манафорта сегодня могут огласить вердикт

Присяжные удалились на совещание еще в прошлый четверг и не смогли вынести решение по итогам двух дней.

Присяжные в деле Пола Манафорта — первом судебном процессе в рамках расследования Боба Мюллера, боятся возвращаться домой на выходные, заявил судья по делу Ти Эс Эллис. Он отказался предоставить прессе имена двенадцати человек в жюри присяжных, опасаясь, что они могут получать угрозы — так же , как и сам судья Эллис их уже получил, о чем он объявил в пятницу. Судья, при этом, добавил, что его охраняют федеральные маршалы.

Адвокат Манафорта заявил прессе, что долгое совещание присяжных — а в понедельник будет третий день, говорит в пользу его клиента.

Власти США обвиняют Пола Манафорта по 18-ти эпизодам банковского и налогового мошенничества: в частности, Манафорт скрыл от властей иностранные счета на общую сумму в 60 миллионов долларов — эти деньги он получил во время работы на Виктора Януковича в Украине. Ни по одному из обвинений Манафорт вину не признал. Если присяжные признают его виновным по всем пунктам, ему грозит 305 лет тюрьмы.

Через месяц в федеральном суде в Вашингтоне начнется второй процесс по Манафорту, также в рамках расследования Мюллера — по обвинениям в отмывании денег и незаконном лоббировании, где Манафорту грозит до 20 лет лишения свободы.

В текущем процессе команда Мюллера представила более 400 единиц вещественных доказательств. В грядущем федеральном процессе их собрано больше тысячи.