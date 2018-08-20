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09:04, 20 августа 2018

Дорогомиловский суд продолжит рассматривать дело водителя автобуса, въехавшего в переход станции «Славянский бульвар»

Виктор Тихонов свою вину не признает.

Шофер Виктор Тихонов был готов давать показания в суде еще месяц назад – на первом заседании по существу. Однако тогда прокурор попросил у суда время для подготовки к допросу. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. По данным следствия, в декабре прошлого года, Тихонов за рулем автобуса «ЛиАЗ», вывел машину на тротуар и съехал в подземный переход станции «Славянский бульвар». В результате четыре человека погибли, двое пострадали. По предварительной версии он нажал педаль газа по ошибке.

Сам водитель свою вину не признает. Адвокат Тихонова заявил в суде, что обвинение построено «на показаниях заинтересованных лиц» – работников Ликинского автобусного завода. Экспертиза признала машину исправной. По его словам, защиту не допускают к транспортному средству.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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