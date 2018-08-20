В России вступили в силу единые минимальные цены на водку
Спиртосодержащий напиток крепостью от 37 до 40 градусов теперь должен стоить минимум 205 рублей за пол-литра.
Нововведение ставит производителей в неудобное положение. Результатом может стать возникновение «серых» схем, сказал агентству ТАСС директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее сообщалось, что цель нововведений борьба с теневым производством.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 09:06
То есть теперь будет на водка, а "спиртосодержащий напиток"?
Ничего, народонаселение будет употреблять проверенные средства - стекломой и боярышник.
kottigr1 20 августа 2018 | 09:10
mikhail_spb_: Стекломой, протирочный раствор, настойка боярышника и расторопши - наше-все.. А замахнутся на "святое", народ жестко ответит табуретовкой .. !
taglit 20 августа 2018 | 09:08
прикольно! минимальная цена на водку практически такая же как в Украине!
ту - или экономика России сравнялась в экономикой Украины, или в России решили окончательно споить население!
yralez 20 августа 2018 | 09:15
На боярку с перцовкой в аптеках не распространяется........там крепость 96 градусов.
sensei54 20 августа 2018 | 09:22
А 18 марта вступил в силу единый минимальный президент.
pravdatut 20 августа 2018 | 09:23
Тех царей, генсеков, которые подымали цены на водку, вводили сухой режим, население до сих пор проклинает. Путин хитрый, этого не сделает.
andrealimov 20 августа 2018 | 09:27
А какая была цена?
mico_emillya9090 20 августа 2018 | 09:51
Суррогат все равно будут пить.
chubazzl 20 августа 2018 | 10:00
Да не пьёт уже никто