В России вступили в силу единые минимальные цены на водку

Спиртосодержащий напиток крепостью от 37 до 40 градусов теперь должен стоить минимум 205 рублей за пол-литра.

Нововведение ставит производителей в неудобное положение. Результатом может стать возникновение «серых» схем, сказал агентству ТАСС директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее сообщалось, что цель нововведений борьба с теневым производством.