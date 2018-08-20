Минтранс требует регистрировать в России иностранные самолёты
Это как пишет газета КоммерсантЪ, летом привело к задержкам рейсов одной из авиакомпаний.
Авиакомпании Якутия Минтранс не разрешил возить пассажиров на Боинге, зарегистрированном на Бермудских островах. Перевозчик брал лайнер чтобы избежать срыва летней программы из-за проблем с двигателями у нескольких российских Суперджетов. Из-за нехватки самолётов в июле компания задержала почти 15 процентов рейсов и сократила столько же чартеров по требованию Росавиации, пишет Коммерсант. До этого Якутия потратила 50 миллионов рублей на подготовку взятого в лизинг Боинга.
Его владелец компания из США требовала, чтобы лайнер сохранил регистрацию на Бермудах поскольку российские стандарты не отвечают международным. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта призвала главу Минтранса Евгения Дитриха вмешаться в ситуацию. Требование ведомства регистрировать возрастные иностранные самолёты в России незаконно убеждён глава ассоциации Владимир Тасун. Главной проблемой при регистрации источники издания назвали её продолжительность. Отметив: то, что на Бермудах делают меньше чем за сутки, здесь длится месяцами.
В России 95 процентов авиаперевозок идут на взятых в лизинг иностранных самолётах. Их регистрация здесь пока невозможна поскольку нет унифицированных правил эксплуатации и поддержания лётной годности, отметили источники Коммерсанта
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 20 августа 2018 | 09:04
Это международные стандарты не отвечают российским. Мы главные.
neyexo 20 августа 2018 | 09:17
sensei54:
дело не в стандартах, наши авиационные правила списаны с американских и совпадают до номеров статей и пунктов. Просто переписать на другого и скручивать моточасы будет можно по нашим правилам
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 09:05
К чему эти русофобские полумеры?
Нужно на законодательном уровне ввести в обязанность измерение формы черепа пассажиров ипроверять наличие у них справки об "особой хромосоме".
Бездуховных (не прошедших по этим категориям) - высаживать!
И вообще не продавать им билетов.
wuwer 20 августа 2018 | 09:12
путриатизм набирает обороты...
даёшь У-2 на каждого проверенного гражданина
taglit 20 августа 2018 | 09:18
wuwer: россия таки присела на лизинг! - нехорошая девочка...
neyexo 20 августа 2018 | 09:13
Вообще весь парк Аэрофлота зарегистрирован на Бермудах.
И каждый год самолеты проходят там техосмотр (на бумаге, реально смотреть на Бермудах некому)
fueaqui 20 августа 2018 | 09:39
neyexo: Из того, что на Бермудах смотреть некому, не обязательно означает, что суда не проходят осмотр. Например для морских судов (близкая мне сфера) регистры стран-оффшоры часто делегируют функцию осмотра инспекторам обществ типа Bureau Veritas, DNV GL, Nippon, Lloyd's, которые и осуществляют техническую инспекцию по всему миру (страну регистрации не обязательно посещать)
neyexo 20 августа 2018 | 09:15
Американцы хитрые оказались - ведь если зарегистрировать самолет у нас - его можно будет легко конфисковать по решению басманного суда.
svoi216 20 августа 2018 | 09:32
Россия сопротивляется прогрессу как может но отсталость не прикрыть ни чем.
kup1964 20 августа 2018 | 09:36
У наших суперджетов проблемы? Не может быть!!! У нас все круче
seryj_wolk 20 августа 2018 | 10:06
Рфия-отсталая страна третьего мира!