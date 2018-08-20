Минтранс требует регистрировать в России иностранные самолёты

Это как пишет газета КоммерсантЪ, летом привело к задержкам рейсов одной из авиакомпаний.

Авиакомпании Якутия Минтранс не разрешил возить пассажиров на Боинге, зарегистрированном на Бермудских островах. Перевозчик брал лайнер чтобы избежать срыва летней программы из-за проблем с двигателями у нескольких российских Суперджетов. Из-за нехватки самолётов в июле компания задержала почти 15 процентов рейсов и сократила столько же чартеров по требованию Росавиации, пишет Коммерсант. До этого Якутия потратила 50 миллионов рублей на подготовку взятого в лизинг Боинга.

Его владелец компания из США требовала, чтобы лайнер сохранил регистрацию на Бермудах поскольку российские стандарты не отвечают международным. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта призвала главу Минтранса Евгения Дитриха вмешаться в ситуацию. Требование ведомства регистрировать возрастные иностранные самолёты в России незаконно убеждён глава ассоциации Владимир Тасун. Главной проблемой при регистрации источники издания назвали её продолжительность. Отметив: то, что на Бермудах делают меньше чем за сутки, здесь длится месяцами.

В России 95 процентов авиаперевозок идут на взятых в лизинг иностранных самолётах. Их регистрация здесь пока невозможна поскольку нет унифицированных правил эксплуатации и поддержания лётной годности, отметили источники Коммерсанта