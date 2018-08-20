Футбольный клуб «Уфа» может не попасть на первый матч отборочного раунда Лиги Европы из-за проблем с визами
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Встреча «Уфы» с шотландским клубом «Рейнджерс» должна состояться 23 августа. В руководстве команды говорят, что активно пытаются получить визы, но минимальный срок рассмотрения заявки 5 дней, а документы в посольство Великобритании в Москве будут поданы только сегодня.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сказал, что надеется на решение вопроса и добавил, что это не его проблемы.
Комментарии2
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rom8883 20 августа 2018 | 09:02
А раньше чем за 5 дней об этом не думали?
kottigr1 20 августа 2018 | 09:24
rom8883: "Никогда такого не было и вот опять..." - ЧВС.