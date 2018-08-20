Футбольный клуб «Уфа» может не попасть на первый матч отборочного раунда Лиги Европы из-за проблем с визами

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Встреча «Уфы» с шотландским клубом «Рейнджерс» должна состояться 23 августа. В руководстве команды говорят, что активно пытаются получить визы, но минимальный срок рассмотрения заявки 5 дней, а документы в посольство Великобритании в Москве будут поданы только сегодня.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сказал, что надеется на решение вопроса и добавил, что это не его проблемы.