Социальная сеть «ВКонтакте» отказывает рядовым пользователям в получении сведений об их собственной активности
На это обратил внимание гражданский активист из города Иваново, сообщает издание «Медиаликс». Николай Дьячков попытался получить подобные сведения, заверенные администрацией соцсети. В частности, речь в запросе шла о страницах, которыми он управлял. Дьячков пояснил что эти данные нужны ему для защиты от обвинений. Представители «ВКонтакте» ответили, что ему следует справляться своими силами.
Напомним, в конце прошлой недели соратник политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил о том, что сотрудники «ВКонтакте» передают личные данные пользователей полицейским по обычному запросу без санкций суда и уголовного дела.
Комментарии7
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rom8883 20 августа 2018 | 08:58
Убегайте люди из этого "контакта"!
domna 20 августа 2018 | 09:02
заразный контакт
plidurok Андрей Филимонов 20 августа 2018 | 09:03
Работают под девизом: "Стучать и предавать!"
wuwer 20 августа 2018 | 09:04
не волнуйтесь...фсб припрётся и всё про всё расскажет
и какой вы активности и под какими сведениями надо подписаться
uriyurievich 20 августа 2018 | 09:07
Уйдите просто все из вк и проблем не будет, останутся зомбированные и котики с позитивом!
consts 20 августа 2018 | 09:30
Когда-то был в ходу стишок:
Товарищ, верь, пройдет она,
И демократия, и гласность,
Россия вспрянет ото сна,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена!
Знали бы авторы, как они ошибались - теперь ГБ и помнить ничего не надо, для этого есть соцсети.
andreyoo 20 августа 2018 | 09:44
Социальная сеть «ВКонтакте» отказывает рядовым пользователям в получении сведений об их собственной активности
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Два вопроса
1. А как он подтверждал администрации сети, что гражданин Вася Пупкин и пользователь сети с ником marmeladka один и тот же человек?
2. А как в подобных ситуациях ведут себя другие социальные сети?