Социальная сеть «ВКонтакте» отказывает рядовым пользователям в получении сведений об их собственной активности

На это обратил внимание гражданский активист из города Иваново, сообщает издание «Медиаликс». Николай Дьячков попытался получить подобные сведения, заверенные администрацией соцсети. В частности, речь в запросе шла о страницах, которыми он управлял. Дьячков пояснил что эти данные нужны ему для защиты от обвинений. Представители «ВКонтакте» ответили, что ему следует справляться своими силами.

Напомним, в конце прошлой недели соратник политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил о том, что сотрудники «ВКонтакте» передают личные данные пользователей полицейским по обычному запросу без санкций суда и уголовного дела.