Из регионов в правительство стали поступать просьбы об ограничении экспорта зерна

Об этом пишет газета КоммерсантЪ. По сведениям издания, опасения по поводу нехватки высказывают, в частности, производители мяса, так как его стоимость формируют с учётом цены зерна. Аналитики считают, что урожай зерна в этом году в России будет меньше, чем ожидалось ранее. Причина – неблагоприятная погода.