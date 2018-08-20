Из регионов в правительство стали поступать просьбы об ограничении экспорта зерна
Об этом пишет газета КоммерсантЪ. По сведениям издания, опасения по поводу нехватки высказывают, в частности, производители мяса, так как его стоимость формируют с учётом цены зерна. Аналитики считают, что урожай зерна в этом году в России будет меньше, чем ожидалось ранее. Причина – неблагоприятная погода.
Комментарии11
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vilingrad 20 августа 2018 | 08:53
Плохому танцору... музыка мешает. Или плохая погода...
kottigr1 20 августа 2018 | 09:02
vilingrad: Всё что может быть продано из РФ за инвалюту - будет продано путинистами, основная задача которых набить свои карманы и свалить жить на "проклятый", но комфортный для жизни Запад..
Кончится нефть, газ, лес, зерно.. станут разбирать глупых россиянцев "на запчасти" для освоения "прорывных технологий в области трансплантологии".. Лишь бы за это "зелень" платили..
wuwer 20 августа 2018 | 08:54
Какой идиот откажется скупать за копейки....и загонять за зелёненькие
Не для того крысы присосались к ресурсам...чтоб о населении беспокоится
andy66 20 августа 2018 | 08:55
импортозамещение планово сменилось ожиданием голода...
кривые "Ножки Трампа" - на очереди
romantik56 20 августа 2018 | 09:14
andy66: Теперь и ножек могут не дать — надоело,наверное, оскорбления им слушать в свой адрес...
piter_ug 20 августа 2018 | 08:58
//Причина – неблагоприятная погода//
А если засушливая погода это долгосрочный тренд, то значит и Природа подключилась к санкциям.
timwlad86 20 августа 2018 | 08:59
Из регионов в правительство стали поступать просьбы об ограничении экспорта зерна
Об этом пишет газета КоммерсантЪ. По сведениям издания, опасения по поводу нехватки высказывают, в частности, производители мяса, так как его стоимость формируют с учётом цены зерна. Аналитики считают, что урожай зерна в этом году в России будет меньше, чем ожидалось ранее. Причина – неблагоприятная погода.
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Ну да,в связи с засухой во многих регионах неурожай и стоимость горючего в сезон посева и уборки были высоки и потому животноводы и говорят о том,что правительству надо обеспокоится обеспечением продовольственной безопасностью и субсидированием.
barssuk 20 августа 2018 | 09:02
Даешь продразверстку!
rom8883 20 августа 2018 | 09:06
Всё зерно продать за границу! Продразвёрстка!
pravdatut 20 августа 2018 | 09:13
В связи с этим намеком вспоминается 1932-33гг, когда в СССР умирали миллионы населения, а власть продавала на Запад миллионы пудов зерна и муки. Сегодня, по отношению к населению ничего не изменилось!!!
estamp 20 августа 2018 | 09:30
Вот только кто-то предложил ограничить жкспорт зерна, как стайка либералтроллей понеслась строчить однообразные посты про грядущий голод.
Это все один человек? Или мы имеем дело со стайкой дебилов?