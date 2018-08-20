Бывшего адвоката Трампа заподозрили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на более чем 20 миллионов долларов
Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Согласно этим данным, дело в отношении Майкла Коэна касается ссуд, которые он получил в интересах принадлежащих его семье компаний. Правоохранительные органы подозревают юриста в предоставлении заведомо ложных сведений об активах в документах на получение денег в двух банках.
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