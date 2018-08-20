В центре Харькова неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, один из них погиб
Как сообщает РИА «Новости», нападение произошло у здания горсовета. Мужчина пытался попасть в здание, а затем открыл огонь по прибывшим полицейским. Нападавшего убили ответным огнём. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии2
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protoukrop 20 августа 2018 | 08:36
Український миp...
olegleon 20 августа 2018 | 08:37
дураков везде хватает