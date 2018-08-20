Минтранс начал принуждать регистрировать иностранные воздушные суда в России

Об этом пишет газета КоммерсантЪ. Как отмечает издание, требование Министерства стало одной из причин задержки рейсов авиакомпании «Якутия». После того, как у неё вышли из строя три из пяти самолётов «Сухой Супер-джет-100», чиновники не разрешили взять на замену «Боинг-737», зарегистрированный на Бермудах.

Газета отмечает, что иностранные лизингодатели не хотят регистрировать самолёты в России, ссылаясь на неготовность нормативной базы.