В Екатеринбурге скончался народный художник России Виталий Волович

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городскую думу. В начале августа Виталию Воловичу исполнилось 90 лет. Известность Воловичу принесли иллюстрации средневековой литературы, в том числе, «Слова о полку Игореве». Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее. Его картины представлены во многих зарубежных коллекциях.