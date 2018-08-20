В России вступили в силу единые минимальные цены на водку
Она не может стоить меньше 205 рублей за пол-литра. Теперь этот касается, в том числе, так называемой «слабой» водки крепостью от 37 до 39 градусов включительно. Минимальная цена 40-градусной водки и прежде составляла 205 рублей, поэтому, как отмечают в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя, потребители изменений практически не заметят, сообщает агентство РИА.
Комментарии2
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ihor_syvoryj 20 августа 2018 | 08:23
"Бояра" не подорожала?
Тогда ладно. Расейский народ будет спокоен.
sasass 20 августа 2018 | 08:30
Теперь дешевую водку будут производить самогонщики...