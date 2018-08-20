В России вступили в силу единые минимальные цены на водку

Она не может стоить меньше 205 рублей за пол-литра. Теперь этот касается, в том числе, так называемой «слабой» водки крепостью от 37 до 39 градусов включительно. Минимальная цена 40-градусной водки и прежде составляла 205 рублей, поэтому, как отмечают в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя, потребители изменений практически не заметят, сообщает агентство РИА.