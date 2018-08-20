КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по пенсионной реформе
Об этом пишет газета КоммерсантЪ. Более чем в двадцати регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои. Издание напоминает, что по закону для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов России.
Комментарии4
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encopresis 20 августа 2018 | 08:33
Этого следовало ожидать. КПРФ, наследница брежневской КПСС, просравшей империю СССР - неспособная ни на что кучка заплывших жиром политических проституток, не имеющая ничего общего с РСДРП(б).
vezdehod 20 августа 2018 | 08:40
КПРФ - это неудачники из "Едрёной России".
isnowanaarene 20 августа 2018 | 08:39
"Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими".
vilingrad 20 августа 2018 | 08:40
КПРФ теряет шансы "
Как имитация может иметь шансы на реальную политику? Надо спросить у пламенного ваххабита-революционера Максика Шеву....