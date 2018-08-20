Акция памяти троих погибших в дни августовского путча защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве
Ее участники соберутся вечером у Горбатого моста возле дома правительства, затем запланировано шествие по тротуарам к месту гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Там состоится траурный митинг с панихидой. Акция, по словам организаторов, согласована с московскими властями.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
malorus_kiev150 20 августа 2018 | 08:13
"защитников Белого дома" .. ахаха, дебилы, .ля, ахаха. "Защитников Белого дома", говорят. Ахаха. :-)))))
sasass 20 августа 2018 | 08:17
Зря погибли - не знали они , что все так будет...
ed10075 20 августа 2018 | 08:37
Времена были хорошие, был великий шанс сделать их России достойное государство. Только этот шанс мы дружно просрали. Правда не все. Те, кто сегодня у власти и у бюджетного корыта, свой шанс не упустили.