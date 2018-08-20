Московский суд должен рассмотреть сегодня вопрос об аресте фигурантов дела о взятках в корпорации «Энергия»

В этом обвиняют замгендиректора предприятия Алексея Белобородова и двух его подчиненных.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете. Расследование дела о взятках в «Энергии» продолжается при содействии оперативников ФСБ. Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что обвиняемые дают признательные показания. В СК говорят только о трех задержанных, но анонимный источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о «целом коллективе специалистов» — сотрудниках высшего звена.

В «Роскосмосе» отметили роль гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, который ранее обратился в Счетную палату с заявлением о необходимости проведения дополнительной проверки в «Энергии». Он был в курсе задержаний подозреваемых во взятках и распорядился максимально содействовать следствию, утверждается в сообщении пресс-службы.

В июле стало известно об уголовном деле в еще одном подразделении «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина. Бывшего гендиректора предприятия Сергея Лемешевского обвиняют в хищении более 300 миллионов рублей.